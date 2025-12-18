请观看如何免费下载自动交易
主要功能
- 每日细分：查看过去 7 天的统计数据（可定制）
- 实时汇总：查看整个交易历史的总统计数据
- 实时更新：交易时自动刷新
- 彩色编码盈利：绿色代表盈利，红色代表亏损
- 简洁的设计现代扁平化用户界面，可自定义颜色
- 数字格式化专业的逗号分隔数字显示
- 全面的指标：跟踪总手数、订单数和净盈亏（包括掉期和佣金）
显示内容
- 日期：每个交易日的 YYYY.MM.DD 格式
- 手数：每日交易总量
- 订单：每日关闭订单数
- 盈亏（美元）：净利润/亏损，包括所有费用和佣金
- 总计：所有交易历史的累计统计数据
安装
- 将文件复制到您的 MQL5/Indicators 文件夹中
- 编译或重启 MT5
- 将指标拖到任何图表上
- 在指标设置中自定义颜色和位置
适用于
- 跟踪每日表现的日间交易者
- 监控每周活动的波段交易者
- 希望快速直观总结交易统计数据的任何人
- 希望在图表上获得专业统计信息的交易者
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/66164
公开贸易
该功能执行开仓交易的主要逻辑。它根据用户提供的符号信息和参数计算开仓价、止盈水平和止损。准备一个交易请求（MqlTradeRequest），其中包含必要的信息，如符号、交易量、订单类型、滑点、评论、神奇数字等。调用 OrderSend 函数发送交易请求并获取结果。SetTypeFillingBySymbol 函数：根据符号的执行策略确定订单执行类型（成交或取消、立即或取消或返回）。GetMinTradeLevel 函数：根据符号的冻结水平和停止水平计算最低交易水平。调整最低水平以确保其在一定范围内，并返回结果。Fair Value Gap
在 ICT 的智能资金概念中，公平价值缺口用于看涨时第一根蜡烛的高点和第三根蜡烛的低点之间以及看跌时第一根蜡烛的低点和第三根蜡烛的高点之间出现 1 点或更多的不平衡。
Report by Magic and currency MT5 indicator for account PNL and trade statistics exported to CSV
将全面的交易统计数据导出到 CSV 文件。TickCompressor - 可将 1 个 tick 压缩到平均 2-3 个字节
压缩勾选数据，以紧凑的形式存储，比 .tcs MQ 文件紧凑 3.5 倍。由于读取 3 字节的数据比读取 60 字节的 MqlTick 结构所需的时间更短，因此可以快速处理这些数据。