指标

Daily Lot Statistics - MetaTrader 5脚本

主要功能

  • 每日细分：查看过去 7 天的统计数据（可定制）
  • 实时汇总：查看整个交易历史的总统计数据
  • 实时更新：交易时自动刷新
  • 彩色编码盈利：绿色代表盈利，红色代表亏损
  • 简洁的设计现代扁平化用户界面，可自定义颜色
  • 数字格式化专业的逗号分隔数字显示
  • 全面的指标：跟踪总手数、订单数和净盈亏（包括掉期和佣金）



显示内容

  • 日期：每个交易日的 YYYY.MM.DD 格式
  • 手数：每日交易总量
  • 订单：每日关闭订单数
  • 盈亏（美元）：净利润/亏损，包括所有费用和佣金
  • 总计：所有交易历史的累计统计数据

安装

  1. 将文件复制到您的 MQL5/Indicators 文件夹中
  2. 编译或重启 MT5
  3. 将指标拖到任何图表上
  4. 在指标设置中自定义颜色和位置

适用于

  • 跟踪每日表现的日间交易者
  • 监控每周活动的波段交易者
  • 希望快速直观总结交易统计数据的任何人
  • 希望在图表上获得专业统计信息的交易者



由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/66164

