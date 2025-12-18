Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Report by Magic and currency MT5 indicator for account PNL and trade statistics exported to CSV - script para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 120
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
El informe agrupa por número mágico y divisa, especialmente útil cuando se prueban varios EAs o estrategias en una misma cuenta.
- Ganancias y pérdidas totales - Incluye beneficios, swap y comisiones.
- Win Rate % - Porcentaje de operaciones ganadoras
- Tamaño de la posición neta - Posición neta actual del historial
- Exposición actual - Exposición de la posición abierta
- Ganancias/Pérdidas brutas - Totales de ganancias/pérdidas por separado
- Factor de beneficio - Medida de riesgo/recompensa
- Volumen total - Tamaño de lote acumulado
- Incluye automáticamente TODOS los números mágicos (incluido el 0)
- Agrega todos los símbolos por número mágico
- Muestra la lista combinada de símbolos en la columna Símbolo para cada magia
- Exporta todo a un único archivo TradingStats.csv
Simplemente arrastre y suelte en cualquier gráfico - no se requieren entradas, el informe se guardará en MQL5/Archivos/carpeta
=== STATISTICS BY MAGIC NUMBER === Magic Number | Symbol(s) | Total P&L | Total Trades | Win Rate % | ... 0 (Manual) | EURUSD+GBPUSD | 1234.56 | 45 | 60.00 | ... 12345 | USDJPY | 567.89 | 30 | 55.00 | ... === STATISTICS BY CURRENCY === Currency | Total P&L | Total Trades | Win Rate % | ... EUR | 2345.67 | 89 | 58.43 | ... GBP | 1234.56 | 56 | 62.50 | ...
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/66158
Moderno indicador que muestra sus estadísticas diarias de trading directamente en su gráfico MT5. Siga el rendimiento de sus operaciones con un bonito panel de diseño plano que muestra los lotes negociados, el número de órdenes y las ganancias/pérdidas de cada día.Fair Value Gap
Los gaps de valor razonable se utilizan en el concepto de dinero inteligente de ICT cuando hay un desequilibrio de 1 punto o más entre el máximo de la 1ª vela y el mínimo de la 3ª vela en alcistas y el mínimo de la 1ª vela y el máximo de la 3ª vela en bajistas.
Compresión de los datos de tick para su almacenamiento de forma compacta hasta 3,5 veces más compacta que los archivos .tcs MQ. Y para trabajar rápidamente con ellos, porque leer 3 bytes lleva menos tiempo que leer 60 bytes de la estructura MqlTick.Titik Impas Breakeven
Mientras que ajustar manualmente el stop-loss de una sola operación para que coincida con su precio de apertura es una tarea relativamente sencilla, gestionar numerosas posiciones individualmente puede ser engorroso y llevar mucho tiempo. El script Titik Impas Breakeven para MT4/MT5 agiliza este proceso, proporcionando eficiencia y comodidad a los operadores que gestionan múltiples posiciones.