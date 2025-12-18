El informe agrupa por número mágico y divisa, especialmente útil cuando se prueban varios EAs o estrategias en una misma cuenta.

Ganancias y pérdidas totales - Incluye beneficios, swap y comisiones.

- Incluye beneficios, swap y comisiones. Win Rate % - Porcentaje de operaciones ganadoras

- Porcentaje de operaciones ganadoras Tamaño de la posición neta - Posición neta actual del historial

- Posición neta actual del historial Exposición actual - Exposición de la posición abierta

- Exposición de la posición abierta Ganancias/Pérdidas brutas - Totales de ganancias/pérdidas por separado

- Totales de ganancias/pérdidas por separado Factor de beneficio - Medida de riesgo/recompensa

- Medida de riesgo/recompensa Volumen total - Tamaño de lote acumulado

Incluye automáticamente TODOS los números mágicos (incluido el 0)

Agrega todos los símbolos por número mágico

Muestra la lista combinada de símbolos en la columna Símbolo para cada magia

Exporta todo a un único archivo TradingStats.csv

Simplemente arrastre y suelte en cualquier gráfico - no se requieren entradas, el informe se guardará en MQL5/Archivos/carpeta





=== STATISTICS BY MAGIC NUMBER === Magic Number | Symbol(s) | Total P&L | Total Trades | Win Rate % | ... 0 (Manual) | EURUSD+GBPUSD | 1234.56 | 45 | 60.00 | ... 12345 | USDJPY | 567.89 | 30 | 55.00 | ... === STATISTICS BY CURRENCY === Currency | Total P&L | Total Trades | Win Rate % | ... EUR | 2345.67 | 89 | 58.43 | ... GBP | 1234.56 | 56 | 62.50 | ...



