Indicadores

Daily Lot Statistics - indicador para MetaTrader 5

Duy Van Nguy
Visualizações:
103
Avaliação:
(4)
Publicado:
Principais recursos

  • Detalhamento diário: Veja as estatísticas dos últimos 7 dias (personalizável)
  • Resumo de todo o tempo: veja as estatísticas totais de todo o seu histórico de negociação
  • Atualizações em tempo real: Atualiza-se automaticamente à medida que você negocia
  • Lucros codificados por cores: Verde para dias lucrativos, vermelho para perdas
  • Design limpo: Interface de usuário moderna e plana com cores personalizáveis
  • Formatação de números: Exibição profissional de números separados por vírgula
  • Métricas abrangentes: Rastreia o total de lotes, a contagem de pedidos e o P/L líquido (incluindo swap e comissão)



O que ele mostra

  • Data: Cada dia de negociação no formato AAAA.MM.DD
  • Lotes: Volume total negociado por dia
  • Ordens: Número de ordens fechadas por dia
  • P/L ($): Lucro/prejuízo líquido incluindo todas as taxas e comissões
  • TOTAL: Estatísticas cumulativas de todo o histórico de negociação

Instalação

  1. Copie o arquivo para a pasta MQL5/Indicators
  2. Compile ou reinicie o MT5
  3. Arraste o indicador para qualquer gráfico
  4. Personalize as cores e a posição nas configurações do indicador

Perfeito para

  • Day traders que acompanham o desempenho diário
  • Swing traders que monitoram a atividade semanal
  • Qualquer pessoa que queira um resumo visual rápido de suas estatísticas de negociação
  • Traders que desejam estatísticas no gráfico com aparência profissional



Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/66164

