Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Daily Lot Statistics - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 103
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Principais recursos
- Detalhamento diário: Veja as estatísticas dos últimos 7 dias (personalizável)
- Resumo de todo o tempo: veja as estatísticas totais de todo o seu histórico de negociação
- Atualizações em tempo real: Atualiza-se automaticamente à medida que você negocia
- Lucros codificados por cores: Verde para dias lucrativos, vermelho para perdas
- Design limpo: Interface de usuário moderna e plana com cores personalizáveis
- Formatação de números: Exibição profissional de números separados por vírgula
- Métricas abrangentes: Rastreia o total de lotes, a contagem de pedidos e o P/L líquido (incluindo swap e comissão)
O que ele mostra
- Data: Cada dia de negociação no formato AAAA.MM.DD
- Lotes: Volume total negociado por dia
- Ordens: Número de ordens fechadas por dia
- P/L ($): Lucro/prejuízo líquido incluindo todas as taxas e comissões
- TOTAL: Estatísticas cumulativas de todo o histórico de negociação
Instalação
- Copie o arquivo para a pasta MQL5/Indicators
- Compile ou reinicie o MT5
- Arraste o indicador para qualquer gráfico
- Personalize as cores e a posição nas configurações do indicador
Perfeito para
- Day traders que acompanham o desempenho diário
- Swing traders que monitoram a atividade semanal
- Qualquer pessoa que queira um resumo visual rápido de suas estatísticas de negociação
- Traders que desejam estatísticas no gráfico com aparência profissional
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/66164
Essa função executa a lógica principal da abertura de uma negociação. Ela calcula o preço de abertura, os níveis de take profit e stop loss com base nas informações do símbolo e nos parâmetros fornecidos pelo usuário. Prepara uma solicitação de negociação (MqlTradeRequest) com as informações necessárias, como símbolo, volume, tipo de ordem, slippage, comentário, número mágico etc. Chame a função OrderSend para enviar a solicitação de negociação e obter o resultado. Função SetTypeFillingBySymbol: determina o tipo de atendimento da ordem (Preencher ou Cancelar, Imediato ou Cancelar ou Retornar) de acordo com a política de atendimento do símbolo. Função GetMinTradeLevel: calcula o nível mínimo de negociação com base no nível de congelamento e no nível de parada do símbolo. Ajusta o nível mínimo para garantir que ele esteja dentro de certos limites e retorna o resultado.Fair Value Gap
Os gaps de valor justo são usados no conceito de smart money do ICT quando há um desequilíbrio de 1 ponto ou mais entre a máxima do primeiro candle e a mínima do terceiro candle em alta e a mínima do primeiro candle e a máxima do terceiro candle em baixa
Exporta estatísticas abrangentes de negociação para um arquivo CSV.TickCompressor - com compactação de 1 tick para 2-3 bytes em média
Compactação de dados de ticks para armazenamento em um formato compacto, até 3,5 vezes mais compacto do que os arquivos .tcs MQ. E para trabalhar rapidamente com eles, pois a leitura de 3 bytes leva menos tempo do que a leitura de 60 bytes da estrutura MqlTick.