主な特徴

  • デイリーブレイクダウン：過去7日間の統計を表示（カスタマイズ可能）
  • オールタイム・サマリー：取引履歴全体の統計を表示
  • リアルタイム更新：取引に合わせて自動的に更新
  • 色分けされた利益：利益が出た日は緑、損失が出た日は赤で表示
  • クリーンなデザイン：モダンなフラットUIとカスタマイズ可能なカラー
  • 数字のフォーマット：プロフェッショナルなカンマ区切りの数字表示
  • 包括的な指標：合計ロット、注文数、ネットP/L（スワップと手数料を含む）を追跡



表示内容

  • 日付：各取引日のYYYY.MM.DDフォーマット
  • ロット一日の総取引量
  • 注文数一日の決済注文数
  • P/L ($)：すべての手数料を含む純損益
  • TOTAL: 全取引履歴の累積統計値

インストール

  1. ファイルをMQL5/Indicatorsフォルダにコピーします。
  2. MT5をコンパイルまたは再起動します。
  3. インディケータを任意のチャートにドラッグ
  4. インディケータ設定で色と位置をカスタマイズ

こんな方に最適

  • デイトレーダーが日々のパフォーマンスを追跡
  • スイング・トレーダーが毎週の動きを監視
  • 取引統計を素早く視覚的にまとめたい方
  • プロフェッショナルなチャート上の統計が欲しいトレーダー



