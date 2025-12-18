無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Daily Lot Statistics - MetaTrader 5のためのインディケータ
主な特徴
- デイリーブレイクダウン：過去7日間の統計を表示（カスタマイズ可能）
- オールタイム・サマリー：取引履歴全体の統計を表示
- リアルタイム更新：取引に合わせて自動的に更新
- 色分けされた利益：利益が出た日は緑、損失が出た日は赤で表示
- クリーンなデザイン：モダンなフラットUIとカスタマイズ可能なカラー
- 数字のフォーマット：プロフェッショナルなカンマ区切りの数字表示
- 包括的な指標：合計ロット、注文数、ネットP/L（スワップと手数料を含む）を追跡
表示内容
- 日付：各取引日のYYYY.MM.DDフォーマット
- ロット一日の総取引量
- 注文数一日の決済注文数
- P/L ($)：すべての手数料を含む純損益
- TOTAL: 全取引履歴の累積統計値
インストール
- ファイルをMQL5/Indicatorsフォルダにコピーします。
- MT5をコンパイルまたは再起動します。
- インディケータを任意のチャートにドラッグ
- インディケータ設定で色と位置をカスタマイズ
こんな方に最適
- デイトレーダーが日々のパフォーマンスを追跡
- スイング・トレーダーが毎週の動きを監視
- 取引統計を素早く視覚的にまとめたい方
- プロフェッショナルなチャート上の統計が欲しいトレーダー
オープン・トレード

この関数は取引開始のメインロジックを実行します。ユーザーが提供したシンボル情報とパラメータに基づいて、始値、利益確定レベル、ストップロスを計算します。シンボル、数量、注文タイプ、スリッページ、コメント、マジックナンバーなどの必要な情報を含む取引リクエスト（MqlTradeRequest）を準備します。OrderSend 関数を呼び出して取引リクエストを送信し、結果を取得します。SetTypeFillingBySymbol 関数： シンボルの成行ポリシーに従って、注文の成行タイプ（Fill または Cancel、Immediate または Cancel または Return）を決定します。GetMinTradeLevel 関数： シンボルのフリーズレベルとストップレベルに基づいて最小取引レベルを計算します。最小レベルが一定の範囲内に収まるように調整し、結果を返します。
