Compresión de los datos de tick para su almacenamiento de forma compacta hasta 3,5 veces más compacta que los archivos .tcs MQ. Y para trabajar rápidamente con ellos, ya que se tarda menos tiempo en leer 3 bytes que 60 bytes de la estructura MqlTick.

El tamaño del archivo para 2023 con Ask, Bid, tiempo con compresión ZIP adicional de bloques de datos se puede ver en la captura de pantalla:





Tamaño del archivo en formato .tcs para 2023:



3,56 veces la compresión.



Para almacenar los ticks se utilizan las diferencias de los precios Ask y Bid respecto al precio anterior. A menudo (hasta el 50...70% de todos los ticks) no supera los (-8...7) puntos, y puede registrarse con 4 bits. Ask y Bid se combinan en 1 byte.

Más 1 byte para almacenar la diferencia de tiempo de 0 a 255 milisegundos (en el código hasta 229, los valores por encima de 229 se utilizan para codificar los ticks que están más allá de -8...7 puntos).

Si los precios o los tiempos difieren en valores mayores, se empaquetan en un número mayor de bytes.

Para una compresión adicional se puede aplicar el archivado ZIP. El tamaño de los datos se reduce hasta 2 veces.

Alternativamente, se puede realizar la compresión a 3 bytes, con Ask y Bid de -129 a 128 comprimidos a 8 bits o 1 byte cada uno. Más 1 byte para el tiempo - totalizando 3 bytes para la mayoría de los ticks.

A veces(https://www.mql5.com/ru/forum/499639/page6#comment_58544810), si hay más ticks comprimidos a 2 bytes que a 4 bytes, es más eficiente comprimir a 3 bytes. Tienes que mirar las estadísticas del instrumento.

Puede cambiar la compresión máxima a 3 bytes con el comando:

#define compressTo3Bytes





Elementos de tick a almacenar comprimidos



Se programan 3 variantes de elementos de tick para almacenar:

Ask, Bid, time_msc Ask, Bid, time_msc, volume_real Todos los elementos Ask, Bid, Last, time_msc, volume_real, flags (el volumen int se calcula a partir de volume_real).

También se pueden comprimir adicionalmente en ZIP. Habrá 6 variantes en total



method= 1 ;

Antes de iniciar la compresión, es necesario pasar a la clase la variante de almacenamiento de ticks y algunos parámetros estándar utilizados para los cálculos y la normalización de los precios.



TickCompressor Compressor2; double VolumeStep_= SymbolInfoDouble ( Symbol (), SYMBOL_VOLUME_STEP ); Compressor2.Start(method, _Point ,VolumeStep_, _Digits );

Si el Asesor Experto utiliza banderas, se pueden restaurar de los cambios de precios por el comando



#define RestoreFlags

Se adjunta el Asesor Experto para la prueba de compresión, que dará estadísticas sobre la velocidad y la tasa de compresión. Puede ver un ejemplo de compresión y descompresión de ticks en él.



Puede ver un ejemplo del Asesor Experto para operaciones aquí https://www.mql5.com/es/code/65821.

Estadísticas para compresión a 2 y 3 bytes:



Compresión a 2 bytes: Compresión a 3 bytes

Ticks: 47707712

Tamaño comprimido: 135718404

Compresión de 2862666420 bytes en 135718404 bytes ==> 4,74%

Rendimiento de compresión: 764 MB/s

Rendimiento de compresión: 13,4 Ticks (millones)/seg.

Criterio de rendimiento de compresión: 281,7

Rendimiento de descompresión: 3550 MB/s

Rendimiento de descompresión: 62,0 Ticks (millones)/seg.

Criterio de rendimiento de descompresión: 1308,8





Estadísticas del experto https://www. mql5.com/es/code/65821

para BTCUSDT



-------------------- Estadísticas: --------------------

2 bytes: 70,1%, 50705359 ticks

4 bytes: 17,1%, 12350966 ticks

5 bytes: 12,7%, 9185484 ticks

6 bytes: 0.0%, 15274 ticks

11 bytes: 0,1%, 46214 ticks

12 bytes: 0,0%, 1 ticks

24 bytes: 0,0%, 1 ticks

Total: 72303299 ticks, 197342036 bytes.

Media: 2,729 bytes por tick

Tamaño sin comprimir: 197342036. Tamaño comprimido: 108302550. Compresión ZIP: 54,9%

Media: 1,498 bytes por tick



Para EURUSD



-------------------- Estadísticas: --------------------

2 bytes: 66,2%, 29694779 ticks

4 bytes: 2,3%, 1022937 ticks

5 bytes: 31,5%, 14106637 ticks

6 bytes: 0.0%, 25 ticks

7 bytes: 0,0%, 8 ticks

11 bytes: 0,0%, 800 ticks

12 bytes: 0,0%, 3 ticks

13 bytes: 0,0%, 4 ticks

24 bytes: 0,0%, 1 ticks

Total: 44825194 ticks, 134023609 bytes.

Media: 2,99 bytes por tick

Tamaño sin comprimir: 134023609. Tamaño comprimido: 95495454. Compresión ZIP: 71,3 %

Media: 2,13 bytes por tick

Ticks: 47707712

Tamaño comprimido: 169378137

Bytes comprimidos de 2862462720 en bytes de 169378137 ==> 5,92%

Rendimiento de compresión: 623 MB/s

Rendimiento de compresión: 10,9 Ticks (millones)/seg.

Criterio de rendimiento de compresión: 183.9

Rendimiento de descompresión: 3225 MB/s

Rendimiento de descompresión: 56,4 Ticks (millones)/seg.

Criterio de rendimiento de descompresión: 952,6

Correcto = verdadero



Estadísticas del experto https://www. mql5.com/es/code/65821

para BTCUSDT



-------------------- Estadísticas: --------------------

3 bytes: 86,6%, 62644158 ticks

4 bytes: 0,6%, 412167 ticks

5 bytes: 12,7%, 9185484 ticks

6 bytes: 0.0%, 15274 ticks

11 bytes: 0,1%, 46214 ticks

12 bytes: 0,0%, 1 ticks

24 bytes: 0,0%, 1 ticks

Total: 72303299 ticks, 236108596 bytes.

Media: 3,266 bytes por tick

Tamaño sin comprimir: 236108596. Tamaño comprimido: 105802525. Compresión ZIP: 44,8%

Media: 1,463 bytes por tick



Para EURUSD



3 bytes: 66,5%, 29801633 ticks

4 bytes: 2,0%, 916083 ticks

5 bytes: 31,5%, 14106637 ticks

6 bytes: 0,0%, 25 ticks

7 bytes: 0.0%, 8 ticks

11 bytes: 0,0%, 800 ticks

12 bytes: 0,0%, 3 ticks

13 bytes: 0,0%, 4 ticks

24 bytes: 0,0%, 1 ticks

Total: 44825194 ticks, 163611534 bytes.

Media: 3,65 bytes por tick

Tamaño sin comprimir: 163611534. Tamaño comprimido: 96541155. Compresión ZIP: 59,0%

Media: 2,154 bytes por tick

Ejemplos de código

Compresión de ticks

Bloque a bloque:



int ZIPpos= 0 ; if (Amount>ticks_per_block){ for ( int start= 0 ; start<Amount; start+=ticks_per_block){ Compressor2.Compress(Ticks, tmp, start, (Amount > start + ticks_per_block ? ticks_per_block : Amount - start)); ZIPpos+= ArrayCopy (Ticks2,tmp,ZIPpos); } } else { Compressor2.Compress(Ticks, Ticks2, 0 , Amount); }

Si el número de ticks en 1 bloque es mayor que el número total de ticks en el array, se comprimirá en 1 bloque.

Si necesita comprimir siempre en 1 bloque, puede utilizar

Compressor2.Compress(Ticks,Ticks2);

Pero la velocidad de descompresión de un bloque tan grande o muy grande puede ser 2 veces más lenta. También habrá un gran consumo de memoria para un bloque grande.





Desempaquetar ticks

Al desempaquetar es deseable conocer el número de ticks empaquetados. El array receptor debe tener este tamaño.

ArrayResize (Ticks3,Amount);

El tamaño se puede guardar en un archivo, por ejemplo. Y luego utilizarlo al desempaquetar.

Si se desconoce el tamaño, se puede cambiar el tamaño dentro del bucle por el número de ticks del bloque

ArrayResize (Ticks3,total_ticks+ticks_per_block, 10000000 );





Este código obtiene los ticks bloque a bloque. Si sólo hay un bloque grande, también lo cuenta correctamente. Los ticks no son recolectados en un array grande, sino que pueden ser procesados inmediatamente por su estrategia Strategy(Ticks3[j]);

while (ZIPpos< ArraySize (Ticks2)){ nextSize=Compressor3.ArrToInt(Ticks2,ZIPpos); uint s = ArrayCopy (tmp,Ticks2, 0 ,ZIPpos,nextSize); total_ticks+=Compressor3.DeCompress(tmp,Ticks3,nextSize, 0 ); ZIPpos+=nextSize; for ( int j = 0 ; j < ticks; j++){ Strategy(Ticks3[j]);} };





Recoge los ticks de todos los bloques en un array grande:

while (ZIPpos< ArraySize (Ticks2)){ nextSize=Compressor3.ArrToInt(Ticks2,ZIPpos); uint s = ArrayCopy (tmp,Ticks2, 0 ,ZIPpos,nextSize); total_ticks=Compressor3.DeCompress(tmp,Ticks3,nextSize,total_ticks); ZIPpos+=nextSize; };



O una sola línea. Sólo debe registrarse 1 bloque. Si hay más, utilice las dos variantes de código anteriores.



total_ticks=Compressor3.DeCompress(Ticks2,Ticks3);



