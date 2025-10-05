이 인디케이터를 사용하면 실시간 변경 미러 "인버티드"(1/X) 트레이딩 상품으로 작업할 수 있습니다.



이 인버티드 트레이딩 상품에 이를 가능하게 하는 기술 및 사용자 지정 지표를 첨부할 수 있습니다.

입력 매개변수:



input color BidColor=Red; input ENUM_LINE_STYLE BidStyle= STYLE_SOLID ; input int IndicatorDigits= 3 ; input double ratio= 1.0 ;

마지막 입력 매개변수 비율은 수신된 캔들 스틱 매개변수에 곱해야 하는 계수로, 최종 값이 정상적인 인식 한계 내에 있도록 하기 위한 것입니다. 예를 들어 0.001 이내인 금융 자산의 가격은 인식하기 어려울 수 있습니다. 이 값에 1000을 곱하면 최종 값과 그 변화를 훨씬 쉽게 인식할 수 있습니다.