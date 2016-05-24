無料でロボットをダウンロードする方法を見る
MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
VGridLine_Intraday X3 - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 905
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください
このインジケータは、日中の時間枠がH3を超えないチャート上の4つの時間ステップでの垂直時間グリッドを表示します。このインディケータはH2では表示されません。
インディケータの入力パラメータ：
//+----------------------------------------------+ //| インディケータの入力パラメータ | //+----------------------------------------------+ //---- 一般的な設定 input string LinesSirname="VGridLine_Intraday_X3"; // 線の名前 input uint WeeklyTotal=4; // インデックス作成に使われれる履歴内での週数 input uint FutureTotal=1; // インデックス作成に使われれる将来の週数 //---- 週足の設定 input color Line_Color_W=Gold; // 線の色 input STYLE Line_Style_W=SOLID_; // 線のスタイル input ENUM_WIDTH Line_Width_W=w_5; // 線の幅 input bool SetBackground_W=true; // 線の背景表示 input uint FutureTotal_W=1; // 空の将来の表示での線の数 //---- 日足の設定 input color Line_Color_D=Red; // 線の色 input STYLE Line_Style_D=SOLID_; // 線のスタイル input ENUM_WIDTH Line_Width_D=w_5; // 線の幅 input bool SetBackground_D=true; // 線の背景表示 //---- 3時間足の設定 input color Line_Color_D1=Gray; // 線の色 input STYLE Line_Style_D1=DASHDOTDOT_; // 線のスタイル input ENUM_WIDTH Line_Width_D1=w_1; // 線の幅 input bool SetBackground_D1=true; // 線の背景表示 //---- 6時間足の設定 input color Line_Color_D2=Gray; // 線の色 input STYLE Line_Style_D2=SOLID_; // 線のスタイル input ENUM_WIDTH Line_Width_D2=w_2; // 線の幅 input bool SetBackground_D2=true; // 線の背景表示 /---- 9時間足の設定 input color Line_Color_D3=Gray; // 線の色 input STYLE Line_Style_D3=DASHDOTDOT_; // 線のスタイル input ENUM_WIDTH Line_Width_D3=w_1; // 線の幅 input bool SetBackground_D3=true; // 線の背景表示 //---- 12時間足の設定 input color Line_Color_D4=Magenta; // 線の色 input STYLE Line_Style_D4=SOLID_; // 線のスタイル input ENUM_WIDTH Line_Width_D4=w_2; // 線の幅 input bool SetBackground_D4=true; // 線の背景表示 //---- 15時間足の設定 input color Line_Color_D5=Gray; // 線の色 input STYLE Line_Style_D5=DASHDOTDOT_; // 線のスタイル input ENUM_WIDTH Line_Width_D5=w_1; // 線の幅 input bool SetBackground_D5=true; // 線の背景表示 //---- 18時間足の設定 input color Line_Color_D6=Blue; // 線の色 input STYLE Line_Style_D6=SOLID_; // 線のスタイル input ENUM_WIDTH Line_Width_D6=w_2; // 線の幅 input bool SetBackground_D6=true; // 線の背景表示 //---- 21時間足の設定 input color Line_Color_D7=Gray; // 線の色 input STYLE Line_Style_D7=DASHDOTDOT_; // 線のスタイル input ENUM_WIDTH Line_Width_D7=w_1; // 線の幅< input bool SetBackground_D7=true; // 線の背景表示
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/621
