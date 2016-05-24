コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

VGridLine_Intraday X3 - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português 한국어 Français Italiano Türkçe
ビュー:
905
評価:
(16)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

このインジケータは、日中の時間枠がH3を超えないチャート上の4つの時間ステップでの垂直時間グリッドを表示します。このインディケータはH2では表示されません。

VGridLine Intraday X3

 インディケータの入力パラメータ：

//+----------------------------------------------+ 
//| インディケータの入力パラメータ                   |
//+----------------------------------------------+ 
//---- 一般的な設定
input string LinesSirname="VGridLine_Intraday_X3"; // 線の名前
input uint WeeklyTotal=4;                       // インデックス作成に使われれる履歴内での週数
input uint FutureTotal=1;                       // インデックス作成に使われれる将来の週数

//---- 週足の設定
input color Line_Color_W=Gold;         // 線の色
input STYLE Line_Style_W=SOLID_;      // 線のスタイル
input ENUM_WIDTH Line_Width_W=w_5;    // 線の幅
input bool SetBackground_W=true;       // 線の背景表示
input uint FutureTotal_W=1;            // 空の将来の表示での線の数

//---- 日足の設定
input color Line_Color_D=Red;          // 線の色
input STYLE Line_Style_D=SOLID_;      // 線のスタイル
input ENUM_WIDTH Line_Width_D=w_5;    // 線の幅
input bool SetBackground_D=true;       // 線の背景表示

//---- 3時間足の設定
input color Line_Color_D1=Gray;         // 線の色
input STYLE Line_Style_D1=DASHDOTDOT_; // 線のスタイル
input ENUM_WIDTH Line_Width_D1=w_1;    // 線の幅
input bool SetBackground_D1=true;       // 線の背景表示

//---- 6時間足の設定
input color Line_Color_D2=Gray;         // 線の色
input STYLE Line_Style_D2=SOLID_;      // 線のスタイル
input ENUM_WIDTH Line_Width_D2=w_2;    // 線の幅
input bool SetBackground_D2=true;       // 線の背景表示


/---- 9時間足の設定
input color Line_Color_D3=Gray;         // 線の色
input STYLE Line_Style_D3=DASHDOTDOT_; // 線のスタイル
input ENUM_WIDTH Line_Width_D3=w_1;    // 線の幅
input bool SetBackground_D3=true;       // 線の背景表示

//---- 12時間足の設定
input color Line_Color_D4=Magenta;     // 線の色
input STYLE Line_Style_D4=SOLID_;     // 線のスタイル
input ENUM_WIDTH Line_Width_D4=w_2;   // 線の幅
input bool SetBackground_D4=true;      // 線の背景表示

//---- 15時間足の設定
input color Line_Color_D5=Gray;         // 線の色
input STYLE Line_Style_D5=DASHDOTDOT_; // 線のスタイル
input ENUM_WIDTH Line_Width_D5=w_1;    // 線の幅
input bool SetBackground_D5=true;       // 線の背景表示

//---- 18時間足の設定
input color Line_Color_D6=Blue;        // 線の色
input STYLE Line_Style_D6=SOLID_;     // 線のスタイル
input ENUM_WIDTH Line_Width_D6=w_2;   // 線の幅
input bool SetBackground_D6=true;      // 線の背景表示

//---- 21時間足の設定
input color Line_Color_D7=Gray;         // 線の色
input STYLE Line_Style_D7=DASHDOTDOT_; // 線のスタイル
input ENUM_WIDTH Line_Width_D7=w_1;    // 線の幅<
input bool SetBackground_D7=true;       // 線の背景表示

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/621

