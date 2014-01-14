代码库部分
VGridLine_Intraday X3 - MetaTrader 5脚本

本指标在不超过 H3 时间帧的图表上建立日内的 3 小时间隔的垂直栅格。本指标不能在 H2 时间帧显示!

VGridLine Intraday X3

 指标输入参数:

//+----------------------------------------------+ 
//| 指标输入参数                                   |
//+----------------------------------------------+ 
//---- 一般设置
input string LinesSirname="VGridLine_Intraday_X3"; // 线名称
input uint WeeklyTotal=4;                       // 线在周内历史的索引数
input uint FutureTotal=1;                       // 线的未来索引数

//---- 设置周柱线
input color Line_Color_W=Gold;         // 周线颜色
input STYLE Line_Style_W=SOLID_;      // 周线风格
input ENUM_WIDTH Line_Width_W=w_5;    // 周线线宽
input bool SetBackground_W=true;       // 周线背景显示
input uint FutureTotal_W=1;            // 线的未来历史空值数

//---- 设置日柱线
input color Line_Color_D=Red;          // 日线颜色
input STYLE Line_Style_D=SOLID_;      // 日线风格
input ENUM_WIDTH Line_Width_D=w_5;    // 日线线宽
input bool SetBackground_D=true;       // 日线背景显示

//---- 设置日内柱线 (3 小时)
input color Line_Color_D1=Gray;         // 3 小时线颜色
input STYLE Line_Style_D1=DASHDOTDOT_; // 3 小时线风格
input ENUM_WIDTH Line_Width_D1=w_1;    // 3 小时线宽度
input bool SetBackground_D1=true;       // 3 小时线背景显示

//---- 设置日内柱线 (6 小时)
input color Line_Color_D2=Gray;         // 6 小时线颜色
input STYLE Line_Style_D2=SOLID_;      // 6 小时线风格
input ENUM_WIDTH Line_Width_D2=w_2;    // 6 小时线宽度
input bool SetBackground_D2=true;       // 6 小时线背景显示


//---- 设置日内柱线 (9 小时)
input color Line_Color_D3=Gray;         // 9 小时线颜色
input STYLE Line_Style_D3=DASHDOTDOT_; // 9 小时线风格
input ENUM_WIDTH Line_Width_D3=w_1;    // 9 小时线宽度
input bool SetBackground_D3=true;       // 9 小时线背景显示

//---- 设置日内柱线 (12 小时)
input color Line_Color_D4=Magenta;     // 12 小时线颜色
input STYLE Line_Style_D4=SOLID_;     // 12 小时线风格
input ENUM_WIDTH Line_Width_D4=w_2;   // 12 小时线宽度
input bool SetBackground_D4=true;      // 12 小时线背景显示

//---- 设置日内柱线 (15 hours)
input color Line_Color_D5=Gray;         // 15 小时线颜色
input STYLE Line_Style_D5=DASHDOTDOT_; // 15 小时线风格
input ENUM_WIDTH Line_Width_D5=w_1;    // 15 小时线宽度
input bool SetBackground_D5=true;       // 15 小时线背景显示

//---- 设置日内柱线 (18 小时)
input color Line_Color_D6=Blue;        // 18 小时线颜色
input STYLE Line_Style_D6=SOLID_;     // 18 小时线风格
input ENUM_WIDTH Line_Width_D6=w_2;   // 18 小时线宽度
input bool SetBackground_D6=true;      // 18 小时线背景显示

//---- 设置日内柱线 (21 小时)
input color Line_Color_D7=Gray;         // 21 小时线颜色
input STYLE Line_Style_D7=DASHDOTDOT_; // 21 小时线风格
input ENUM_WIDTH Line_Width_D7=w_1;    // 21 小时线宽度
input bool SetBackground_D7=true;       // 21 小时线背景显示

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/621

