VGridLine_Intraday X3 - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1594
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
O indicador mostra a grade de horário vertical com passo de três horas em gráfico com prazo dentro do dia não excedendo ao H3. O indicador também não é exibido no H2.
Parâmetros de entrada Indicador:
//+----------------------------------------------+ //| Parâmetros de Entrada do Indicador | //+----------------------------------------------+ //---- Configurações gerais input string LinesSirname="VGridLine_Intraday_X3"; // Nome das linhas input uint WeeklyTotal=4; // Número de semanas no histórico para ser indexado input uint FutureTotal=1; // Número de linhas do histórico para ser indexada //--- Configurações para barras semanais input color Line_Color_W=Gold; // Cor das linhas semanais input STYLE Line_Style_W=SOLID_; // Estilo da linha semanal input ENUM_WIDTH Line_Width_W=w_5; // Largura da linha semanal input bool SetBackground_W=true; // Linha semanal exibida no fundo input uint FutureTotal_W=1; // O número de linhas no histórico semanal é nulo //--- Configurações para barras diárias input color Line_Color_D=Red; // Cor da linha diária input STYLE Line_Style_D=SOLID_; // Estilo da linha diária input ENUM_WIDTH Line_Width_D=w_5; // Largura da linha diária input bool SetBackground_D=true; // Linha diária exibida no fundo //--- Configurações para barras intraday (3 horas) input color Line_Color_D1=Gray; // Cor da linha de 3 horas input STYLE Line_Style_D1=DASHDOTDOT_; // Estilo da linha de 3 horas input ENUM_WIDTH Line_Width_D1=w_1; // Largura da linha de 3 horas input bool SetBackground_D1=true; // linha de 3 horas exibida no fundo //--- Configurações para barras durante o dia (6 horas) input color Line_Color_D2=Gray; // Cor da linha de 6 horas input STYLE Line_Style_D2=SOLID_; // Estilo da linha de 6 horas input ENUM_WIDTH Line_Width_D2=w_2; // Largura da linha de 6 horas input bool SetBackground_D2=true; // Linhas de e 6 horas exibidas no fundo /--- Configurações de barras durante o dia (9 horas) input color Line_Color_D3=Gray; // Cor da linha de 9 horas input STYLE Line_Style_D3=DASHDOTDOT_; // Estilo da linha de 9 horas input ENUM_WIDTH Line_Width_D3=w_1; // Largura da linha de 9 horas input bool SetBackground_D3=true; // Linhas de 9 horas exibidas no fundo //--- Config de barras intraday (12 horas) input color Line_Color_D4=Magenta; // Cor da linha de 12 horas input STYLE Line_Style_D4=SOLID_; // Estilo da linha de 12 horas input ENUM_WIDTH Line_Width_D4=w_2; // Largura da linha de 12 horas input bool SetBackground_D4=true; // Linha de 12 horas exibidas no fundo //---- Config de barras intraday (15 horas) input color Line_Color_D5=Gray; // Cor da linha de 15 horas input STYLE Line_Style_D5=DASHDOTDOT_; // Estilo da linha de 15 horas input ENUM_WIDTH Line_Width_D5=w_1; // Largura da linha de 15 horas input bool SetBackground_D5=true; // Linhas de 15 horas exibidas no fundo //---- Config de barras intraday (18 horas) input color Line_Color_D6=Blue; // Cor da linha de 18 horas input STYLE Line_Style_D6=SOLID_; // Estilo da linha de 18 horas input ENUM_WIDTH Line_Width_D6=w_2; // Largura da linha de 18 horas input bool SetBackground_D6=true; // Linha de 18 horas exibidas no fundo //---- Config de barras intraday (21 horas) input color Line_Color_D7=Gray; // Cor da linha de 21 horas input STYLE Line_Style_D7=DASHDOTDOT_; // Estilo da linha de 21 horas input ENUM_WIDTH Line_Width_D7=w_1; // Largura da linha de 21 horas input bool SetBackground_D7=true; // Linhas de 21 horas exibidas no fundo
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/621
