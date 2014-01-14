CodeBaseSeções
VGridLine_Intraday X3 - indicador para MetaTrader 5

O indicador mostra a grade de horário vertical com passo de três horas em gráfico com prazo dentro do dia não excedendo ao H3. O indicador também não é exibido no H2.

Parâmetros de entrada Indicador:

//+----------------------------------------------+ 
//| Parâmetros de Entrada do Indicador           |
//+----------------------------------------------+ 
//---- Configurações gerais
input string LinesSirname="VGridLine_Intraday_X3"; // Nome das linhas
input uint WeeklyTotal=4;                          // Número de semanas no histórico para ser indexado
input uint FutureTotal=1;                          // Número de linhas do histórico para ser indexada
//--- Configurações para barras semanais
input color Line_Color_W=Gold;        // Cor das linhas semanais
input STYLE Line_Style_W=SOLID_;      // Estilo da linha semanal
input ENUM_WIDTH Line_Width_W=w_5;    // Largura da linha semanal
input bool SetBackground_W=true;      // Linha semanal exibida no fundo
input uint FutureTotal_W=1;           // O número de linhas no histórico semanal é nulo
//--- Configurações para barras diárias
input color Line_Color_D=Red;         // Cor da linha diária
input STYLE Line_Style_D=SOLID_;      // Estilo da linha diária
input ENUM_WIDTH Line_Width_D=w_5;    // Largura da linha diária
input bool SetBackground_D=true;      // Linha diária exibida no fundo
//--- Configurações para barras intraday (3 horas)
input color Line_Color_D1=Gray;        // Cor da linha de 3 horas
input STYLE Line_Style_D1=DASHDOTDOT_; // Estilo da linha de 3 horas
input ENUM_WIDTH Line_Width_D1=w_1;    // Largura da linha de 3 horas
input bool SetBackground_D1=true;      // linha de 3 horas exibida no fundo
//--- Configurações para barras durante o dia (6 horas)
input color Line_Color_D2=Gray;        // Cor da linha de 6 horas
input STYLE Line_Style_D2=SOLID_;      // Estilo da linha de 6 horas
input ENUM_WIDTH Line_Width_D2=w_2;    // Largura da linha de 6 horas
input bool SetBackground_D2=true;      // Linhas de e 6 horas exibidas no fundo
/--- Configurações de barras durante o dia (9 horas)
input color Line_Color_D3=Gray;        // Cor da linha de 9 horas
input STYLE Line_Style_D3=DASHDOTDOT_; // Estilo da linha de 9 horas
input ENUM_WIDTH Line_Width_D3=w_1;    // Largura da linha de 9 horas
input bool SetBackground_D3=true;      // Linhas de 9 horas exibidas no fundo
//--- Config de barras intraday (12 horas)
input color Line_Color_D4=Magenta;     // Cor da linha de 12 horas
input STYLE Line_Style_D4=SOLID_;      // Estilo da linha de 12 horas
input ENUM_WIDTH Line_Width_D4=w_2;    // Largura da linha de 12 horas
input bool SetBackground_D4=true;      // Linha de 12 horas exibidas no fundo
//---- Config de barras intraday (15 horas)
input color Line_Color_D5=Gray;        // Cor da linha de 15 horas
input STYLE Line_Style_D5=DASHDOTDOT_; // Estilo da linha de 15 horas
input ENUM_WIDTH Line_Width_D5=w_1;    // Largura da linha de 15 horas
input bool SetBackground_D5=true;      // Linhas de 15 horas exibidas no fundo
//---- Config de barras intraday (18 horas)
input color Line_Color_D6=Blue;        // Cor da linha de 18 horas
input STYLE Line_Style_D6=SOLID_;      // Estilo da linha de 18 horas
input ENUM_WIDTH Line_Width_D6=w_2;    // Largura da linha de 18 horas
input bool SetBackground_D6=true;      // Linha de 18 horas exibidas no fundo
//---- Config de barras intraday (21 horas)
input color Line_Color_D7=Gray;        // Cor da linha de 21 horas
input STYLE Line_Style_D7=DASHDOTDOT_; // Estilo da linha de 21 horas
input ENUM_WIDTH Line_Width_D7=w_1;    // Largura da linha de 21 horas
input bool SetBackground_D7=true;      // Linhas de 21 horas exibidas no fundo

VGridLine Intraday X3

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/621

