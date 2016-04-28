CodeBaseKategorien
Indikatoren

VGridLine_Intraday X3 - Indikator für den MetaTrader 5

Der Indikator zeichnet ein vertikales Zeitraster in 3-Stunden Schritten auf dem Chart, wenn der Zeitrahmen H4 nicht übersteigt. Der Indikator wird auch nicht angezeigt auf H2.

VGridLine Intraday X3

 Des Indikators Eingabe-Parameter:

//+----------------------------------------------+ 
//| Indikator Eingabeparameter                   |
//+----------------------------------------------+ 
//---- allgemeinen Einstellungen
input string LinesSirname="VGridLine_Intraday_X3"; // Linienname
input uint WeeklyTotal=4;                          // Anzahl der Wochen in der Vergangenheit zur Indizierung
input uint FutureTotal=1;                          // Anzahl der Linien in die Zukunft für die Indizierung

//---- Einstellungen für die wöchentlichen Bars
input color Line_Color_W=Gold;         // Wochenlinienfarbe
input STYLE Line_Style_W=SOLID_;       // Wochenlinienstil
input ENUM_WIDTH Line_Width_W=w_5;     // Wochenlinienstärke
input bool SetBackground_W=true;       // mit Hintergrund der Wochenlinien
input uint FutureTotal_W=1;            // Anzahl der Linien in die Zukunft für die Indizierung

//---- Einstellungen für die täglichen Bars
input color Line_Color_D=Red;          // Tageslinienfarbe
input STYLE Line_Style_D=SOLID_;       // Tageslinienstil
input ENUM_WIDTH Line_Width_D=w_5;     // Tageslinienstärke
input bool SetBackground_D=true;       // mit Hintergrund der Tageslinien

//---- Einstellungen für die Intratages-Bars (3 Stunden)
input color Line_Color_D1=Gray;         // 3-Stundenlinienfarbe
input STYLE Line_Style_D1=DASHDOTDOT_;  // 3-Stundenlinienstil
input ENUM_WIDTH Line_Width_D1=w_1;     // 3-Stundenlinienstärke
input bool SetBackground_D1=true;       // mit Hintergrund der 3-Stundenlinien

//---- Einstellungen für die Intratages-Bars (6 Stunden)
input color Line_Color_D2=Gray;         // 6-Stundenlinienfarbe
input STYLE Line_Style_D2=SOLID_;       // 6-Stundenlinienstil
input ENUM_WIDTH Line_Width_D2=w_2;     // 6-Stundenlinienstärke
input bool SetBackground_D2=true;       // mit Hintergrund der 6-Stundenlinie


/---- Einstellungen für die Intratages-Bars (9 Stunden)
input color Line_Color_D3=Gray;         // 9-Stundenlinienfarbe
input STYLE Line_Style_D3=DASHDOTDOT_;  // 9-Stundenlinienstil
input ENUM_WIDTH Line_Width_D3=w_1;     // 9-Stundenlinienstärke
input bool SetBackground_D3=true;       // mit Hintergrund der 9-Stundenlinien

//---- Einstellungen für die Intratages-Bars (12 Stunden)
input color Line_Color_D4=Magenta;      // 12 hours line color
input STYLE Line_Style_D4=SOLID_;       // 12-Stundenlinienstil
input ENUM_WIDTH Line_Width_D4=w_2;     // 12-Stundenlinienstärke
input bool SetBackground_D4=true;       // mit Hintergrund der 12-Stundenlinien

//---- Einstellungen für die Intratages-Bars (15 Stunden)
input color Line_Color_D5=Gray;         // 15-Stundenlinienfarbe
input STYLE Line_Style_D5=DASHDOTDOT_;  // 15-Stundenlinienstil
input ENUM_WIDTH Line_Width_D5=w_1;     // 15-Stundenlinienstärke
input bool SetBackground_D5=true;       // mit Hintergrund der 15-Stundenlinien

//---- Einstellungen für die Intratages-Bars (18 Stunden)
input color Line_Color_D6=Blue;         // 18 hours line color
input STYLE Line_Style_D6=SOLID_;       // 18-Stundenlinienstil
input ENUM_WIDTH Line_Width_D6=w_2;     // 18-Stundenlinienstärke
input bool SetBackground_D6=true;       // mit Hintergrund der 18-Stundenlinien

//---- Einstellungen für die Intratages-Bars (21 Stunden)
input color Line_Color_D7=Gray;         // 21-Stundenlinienfarbe
input STYLE Line_Style_D7=DASHDOTDOT_;  // 21-Stundenlinienstil
input ENUM_WIDTH Line_Width_D7=w_1;     // 21-Stundenlinienstärke
input bool SetBackground_D7=true;       // mit Hintergrund der 21-Stundenlinien

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/621

