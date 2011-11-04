Смотри, как бесплатно скачать роботов
VGridLine_Intraday X3 - индикатор для MetaTrader 5
Индикатор предназначен для разворачивания вертикальной временной сетки с шагом в три часа на графике финансового актива с внутридневным таймфреймом не более H3 (на двухчасовом таймфрейме не отображается).
Рис.1. Индикатор VGridLine_Intraday_X3
Входные параметры индикатора:
//+----------------------------------------------+ //| Входные параметры индикатора | //+----------------------------------------------+ //---- общие настройки input string LinesSirname="VGridLine_Intraday_X3"; // Название линии input uint WeeklyTotal=4; // Количество недель на истории для разметки input uint FutureTotal=1; // Количество линий в будущем для разметки //---- настройки для недельных баров input color Line_Color_W=Gold; // Цвет недельной линии input STYLE Line_Style_W=SOLID_; // Стиль недельной линии input ENUM_WIDTH Line_Width_W=w_5; // Толщина недельной линии input bool SetBackground_W=true; // Фоновое отображение недельной линии input uint FutureTotal_W=1; // Количество линий на пустой истории будущего //---- настройки для дневных баров input color Line_Color_D=Red; // Цвет дневной линии input STYLE Line_Style_D=SOLID_; // Стиль изображения дневной линии input ENUM_WIDTH Line_Width_D=w_5; // Толщина дневной линии input bool SetBackground_D=true; // Фоновое отображение дневных линий //---- настройки для внутридневных баров (3 часа) input color Line_Color_D1=Gray; // Цвет линии 3 часа input STYLE Line_Style_D1=DASHDOTDOT_; // Стиль линии 3 часа input ENUM_WIDTH Line_Width_D1=w_1; // Толщина линии 3 часа input bool SetBackground_D1=true; // Фоновое отображение линии 3 часа //---- настройки для внутридневных баров (6 часов) input color Line_Color_D2=Gray; // Цвет линии 6 часов input STYLE Line_Style_D2=SOLID_; // Стиль линии 6 часов input ENUM_WIDTH Line_Width_D2=w_2; // Толщина линии 6 часов input bool SetBackground_D2=true; // Фоновое отображение линии 6 часов //---- настройки для внутридневных баров (9 часов) input color Line_Color_D3=Gray; // Цвет линии 9 часов input STYLE Line_Style_D3=DASHDOTDOT_; // Стиль линии 9 часов input ENUM_WIDTH Line_Width_D3=w_1; // Толщина линии 9 часов input bool SetBackground_D3=true; // Фоновое отображение линии 9 часов //---- настройки для внутридневных баров (12 часов) input color Line_Color_D4=Magenta; // Цвет линии 12 часов input STYLE Line_Style_D4=SOLID_; // Стиль линии 12 часов input ENUM_WIDTH Line_Width_D4=w_2; // Толщина линии 12 часов input bool SetBackground_D4=true; // Фоновое отображение линии 12 часов //---- настройки для внутридневных баров (15 часов) input color Line_Color_D5=Gray; // Цвет линии 15 часов input STYLE Line_Style_D5=DASHDOTDOT_; // Стиль линии 15 часов input ENUM_WIDTH Line_Width_D5=w_1; // Толщина линии 15 часов input bool SetBackground_D5=true; // Фоновое отображение линии 15 часов //---- настройки для внутридневных баров (18 часов) input color Line_Color_D6=Blue; // Цвет линии 18 часов input STYLE Line_Style_D6=SOLID_; // Стиль линии 18 часов input ENUM_WIDTH Line_Width_D6=w_2; // Толщина линии 18 часов input bool SetBackground_D6=true; // Фоновое отображение линии 18 часов //---- настройки для внутридневных баров (21 час) input color Line_Color_D7=Gray; // Цвет линии 21 час input STYLE Line_Style_D7=DASHDOTDOT_; // Стиль линии 21 часа input ENUM_WIDTH Line_Width_D7=w_1; // Толщина линии 21 часа input bool SetBackground_D7=true; // Фоновое отображение линии 21 часа
VGridLine_Intraday X8
Вертикальная временная сетка с шагом в восемь часов.IncADXWOnArray
Класс CADXWOnArray предназначен для расчета значений индикатора ADXW (Average Directional Movement Index Wilder, ADX Wilder) по индикаторным буферам.
VGridLine Intraday X6
Вертикальная временная сетка с шагом в шесть часов.IncMACDOnArray
Класс CMACDOnArray предназначен для расчета значений индикатора MACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD) по индикаторному буферу.