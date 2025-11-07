Fan sayfamıza katılın
BBands Stop v1 - MetaTrader 5 için gösterge
- Nikolay Kositsin
- 25
-
Bu koda dayalı bir robota veya göstergeye mi ihtiyacınız var? Freelance üzerinden sipariş edin
Gerçek yazar:
igorad
Trend göstergesi "BBands_Stop_v1","Bollinger Bands ®" göstergesinin bir modifikasyonudur. Trend değişim anını belirlemenin yanı sıra durdurma emirleri vermek için mükemmeldir. Oldukça açık ve kullanımı kolaydır.
Göstergeyi kullanmak için ipuçları:
Grafik Bollinger Bantlarını geçtiğinde gösterge renk değiştirir ve piyasada bir trend değişikliğine işaret eder. Yeşil noktalar - al, turuncu - sat. Duraklar noktaların arkasına yerleştirilir. Gösterge bir trendde mükemmel davranır, ancak düz dönemlerde yanlış sinyaller vermeye başlar. Bu nedenle, bu göstergenin okumalarına tek başına güvenilmesi değil, diğer filtreleme göstergeleriyle birlikte kullanılması önerilir.
Bu gösterge ilk olarak MQL4'te yapılmış ve 27.09.2007 tarihinde mql4.com adresindeki CodeBase 'de yayınlanmıştır.
MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/614
