Kod TabanıBölümler
Alım-satım robotlarını ücretsiz olarak nasıl indirebileceğinizi izleyin
Bizi Twitter üzerinde bulun!
Fan sayfamıza katılın
Komut dosyasını ilginç mi buldunuz?
Öyleyse bir link gönderin -
başkalarının da faydalanmasını sağlayın
Komut dosyasını beğendiniz mi? MetaTrader 5 terminalinde deneyin
cebe
Göstergeler

BBands Stop v1 - MetaTrader 5 için gösterge

igorad | Turkish English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano
Yayınlayan:
Nikolay Kositsin
Görüntülemeler:
25
Derecelendirme:
(24)
Yayınlandı:
Zip indir MetaEditor'dan kod nasıl indirilir?
MQL5 Freelance Bu koda dayalı bir robota veya göstergeye mi ihtiyacınız var? Freelance üzerinden sipariş edin Freelance'e git

Gerçek yazar:

igorad

Trend göstergesi "BBands_Stop_v1","Bollinger Bands ®" göstergesinin bir modifikasyonudur. Trend değişim anını belirlemenin yanı sıra durdurma emirleri vermek için mükemmeldir. Oldukça açık ve kullanımı kolaydır.

Göstergeyi kullanmak için ipuçları:

Grafik Bollinger Bantlarını geçtiğinde gösterge renk değiştirir ve piyasada bir trend değişikliğine işaret eder. Yeşil noktalar - al, turuncu - sat. Duraklar noktaların arkasına yerleştirilir. Gösterge bir trendde mükemmel davranır, ancak düz dönemlerde yanlış sinyaller vermeye başlar. Bu nedenle, bu göstergenin okumalarına tek başına güvenilmesi değil, diğer filtreleme göstergeleriyle birlikte kullanılması önerilir.

Bu gösterge ilk olarak MQL4'te yapılmış ve 27.09.2007 tarihinde mql4.com adresindeki CodeBase 'de yayınlanmıştır.

Şekil 1 BBands Stop v1 göstergesi

MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/614

XMA Ichimoku Kanalı XMA Ichimoku Kanalı

Hesaplaması Ichimoku Kinko Hyo'ya benzeyen, ortalamalar kullanılarak oluşturulmuş bir zarf.

UltraCCI UltraCCI

Bu gösterge, CCI (Emtia Kanal Endeksi) teknik göstergesinin okumalarına ve birçok sinyal hattının trend yönünün analizine dayanmaktadır.

Trading Session Mapping Trading Session Mapping

İşlem seanslarının adlarını broker sunucu saati ve yerel saat ile hizalamak için bir araç

Get Nth Active Trade from the end in MT5 Get Nth Active Trade from the end in MT5

Bu EA tüm açık işlemleri tarayacak ve ardından sondan n'inci işlemi yazdıracaktır