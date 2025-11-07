CodeBaseSections
Voir comment télécharger gratuitement des robots de trading
Retrouvez-nous sur Facebook !
Rejoignez notre page de fans
Un script intéressant ?
Poster un lien vers celui-ci -
laisser les autres l'évaluer
Vous avez aimé le script ? Essayez-le dans le terminal MetaTrader 5
dans la poche
Indicateurs

BBands Stop v1 - indicateur pour MetaTrader 5

igorad | French English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Italiano Türkçe
Publié par:
Nikolay Kositsin
Vues:
25
Note:
(24)
Publié:
Télécharger au format ZIP Comment télécharger du code à partir de MetaEditor
MQL5 Freelance Besoin d'un robot ou d'un indicateur basé sur ce code ? Commandez-le sur Freelance Aller sur Freelance

Le véritable auteur :

igorad

L'indicateur de tendance "BBands_Stop_v1" est une modification de l'indicateur"Bollinger Bands ®". Il est excellent pour déterminer le moment du changement de tendance, ainsi que pour placer des ordres stop. Il est très clair et facile à utiliser.

Conseils pour l'utilisation de l'indicateur :

L'indicateur change de couleur lorsque le graphique franchit les bandes de Bollinger et signale un changement de tendance sur le marché. Les points verts correspondent à des achats, les points orange à des ventes. Les stops sont placés derrière les points. L'indicateur se comporte parfaitement dans une tendance, mais en période de stagnation, il commence à donner de faux signaux. Pour cette raison, il n'est pas recommandé de se fier uniquement aux résultats de cet indicateur, mais de l'utiliser avec d'autres indicateurs de filtrage.

Cet indicateur a été créé en MQL4 et publié dans CodeBase at mql4.com le 27.09.2007.

Fig.1 Indicateur BBands Stop v1

Traduit du russe par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/ru/code/614

XMA Canal Ichimoku XMA Canal Ichimoku

Enveloppe construite à l'aide de moyennes, dont le calcul est similaire à celui de l'Ichimoku Kinko Hyo.

UltraCCI UltraCCI

Cet indicateur est basé sur les lectures de l'indicateur technique CCI (Commodity Channel Index) et l'analyse de la direction de la tendance de plusieurs de ses lignes de signal.

Trading Session Mapping Trading Session Mapping

Un outil pour aligner les noms des sessions de négociation avec l'heure du serveur du courtier et l'heure locale.

Get Nth Active Trade from the end in MT5 Get Nth Active Trade from the end in MT5

Cet EA analysera toutes les transactions ouvertes et imprimera la nième transaction à partir de la fin.