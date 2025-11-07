Rejoignez notre page de fans
BBands Stop v1 - indicateur pour MetaTrader 5
Nikolay Kositsin
Le véritable auteur :
igorad
L'indicateur de tendance "BBands_Stop_v1" est une modification de l'indicateur"Bollinger Bands ®". Il est excellent pour déterminer le moment du changement de tendance, ainsi que pour placer des ordres stop. Il est très clair et facile à utiliser.
Conseils pour l'utilisation de l'indicateur :
L'indicateur change de couleur lorsque le graphique franchit les bandes de Bollinger et signale un changement de tendance sur le marché. Les points verts correspondent à des achats, les points orange à des ventes. Les stops sont placés derrière les points. L'indicateur se comporte parfaitement dans une tendance, mais en période de stagnation, il commence à donner de faux signaux. Pour cette raison, il n'est pas recommandé de se fier uniquement aux résultats de cet indicateur, mais de l'utiliser avec d'autres indicateurs de filtrage.
Cet indicateur a été créé en MQL4 et publié dans CodeBase at mql4.com le 27.09.2007.
Traduit du russe par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/ru/code/614
Enveloppe construite à l'aide de moyennes, dont le calcul est similaire à celui de l'Ichimoku Kinko Hyo.UltraCCI
Cet indicateur est basé sur les lectures de l'indicateur technique CCI (Commodity Channel Index) et l'analyse de la direction de la tendance de plusieurs de ses lignes de signal.
Un outil pour aligner les noms des sessions de négociation avec l'heure du serveur du courtier et l'heure locale.Get Nth Active Trade from the end in MT5
Cet EA analysera toutes les transactions ouvertes et imprimera la nième transaction à partir de la fin.