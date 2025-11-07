Le véritable auteur :



igorad

L'indicateur de tendance "BBands_Stop_v1" est une modification de l'indicateur"Bollinger Bands ®". Il est excellent pour déterminer le moment du changement de tendance, ainsi que pour placer des ordres stop. Il est très clair et facile à utiliser.

Conseils pour l'utilisation de l'indicateur :

L'indicateur change de couleur lorsque le graphique franchit les bandes de Bollinger et signale un changement de tendance sur le marché. Les points verts correspondent à des achats, les points orange à des ventes. Les stops sont placés derrière les points. L'indicateur se comporte parfaitement dans une tendance, mais en période de stagnation, il commence à donner de faux signaux. Pour cette raison, il n'est pas recommandé de se fier uniquement aux résultats de cet indicateur, mais de l'utiliser avec d'autres indicateurs de filtrage.

Cet indicateur a été créé en MQL4 et publié dans CodeBase at mql4.com le 27.09.2007.