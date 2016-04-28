TrendValue

Wirklicher Autor:

Ivan Kornilov

Der Trend Indikator ähnlich dem NRTR (Nick Rypock Trailing Reverse).



Der Indikator ist sehr flexibel, er kann für verschiedene Aufgaben verwendet werden, zum Beispiel für Exit-Signale oder für eine Kombination mit Signalen anderen Indikatoren. Es kann hilfreich sein bei der Verhinderung von der Eröffnung einer Position gegen den Trend. Er zeigt seine Signale vor dem Kreuzen von МАs oder dem MACD.



Er verwendet den technischen Indikator ATR, d. h. er wird in einer Stagnation empfindlicher, das dann sehr nützlich wird, wenn der Markt diese beendet oder ein Ausbruch stattfindet. Die Indikator ist standardmäßig auf 5 Minuten gesetzt.

Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 25.02.2010.