und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
TrendValue - Indikator für den MetaTrader 5
- Veröffentlicht:
- Nikolay Kositsin
- Ansichten:
- 1298
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Wirklicher Autor:
Ivan Kornilov
Der Trend Indikator ähnlich dem NRTR (Nick Rypock Trailing Reverse).
Der Indikator ist sehr flexibel, er kann für verschiedene Aufgaben verwendet werden, zum Beispiel für Exit-Signale oder für eine Kombination mit Signalen anderen Indikatoren. Es kann hilfreich sein bei der Verhinderung von der Eröffnung einer Position gegen den Trend. Er zeigt seine Signale vor dem Kreuzen von МАs oder dem MACD.
Er verwendet den technischen Indikator ATR, d. h. er wird in einer Stagnation empfindlicher, das dann sehr nützlich wird, wenn der Markt diese beendet oder ein Ausbruch stattfindet. Die Indikator ist standardmäßig auf 5 Minuten gesetzt.
Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 25.02.2010.Eingabe Parameter:
- period - Periodenlänge des gleitenden Durchschnittes;
- shiftPercent - horizontales verschieben der Anzeige, in Prozent;
- ATRPeriod - ATR-Indikator Periodenlänge;
- ATRSensitivity - ATR Empfindlichkeit;
- shift - vertikales Verschieben der Anzeige in Bars.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/606
Murrey-Linien mit Berechnung für allen Bars und der Möglichkeit, für die Berechnung der Linien den Zeitrahmen zu wählen.METRO
Dieser Oszillator zeigt seine Werte unter Berücksichtigung des RSI (Relative Strength Index) Indikators.
ZigZag erstellt Fibo-Fächer aus den letzten beiden ZigZags.JFatl HTF
Der hybride Indikator eines digitalen und analogen Filters zeigt seine Werte eines größeren Zeitrahmen auf eine kleineren.