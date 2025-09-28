코드베이스섹션
거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
당사를 Facebook에서 찾아주십시오!
당사 팬 페이지에 가입하십시오
스크립트가 흥미로우신가요?
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
스크립트가 마음에 드시나요? MetaTrader 5 터미널에서 시도해보십시오
포켓으로
지표

TrendValue - MetaTrader 5용 지표

Ivan Kornilov | Korean English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português Français Italiano Türkçe
게시자:
Nikolay Kositsin
조회수:
7
평가:
(25)
게시됨:
trendvalue.mq5 (11.53 KB) 조회
ZIP 파일로 다운로드, MetaEditor에서 코드를 다운로드하는 방법
MQL5 프리랜스 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동

실제 작성자:

이반 코르닐로프

NRTR 뷰로 만든 추세 지표(닉 라이포크 후행 역방향).

이 보조지표는 매우 유연하여 시장 종료 신호를 받거나 다른 보조지표의 신호와 결합하는 등 다양한 작업에 맞게 사용자 지정할 수 있습니다. 추세에 반하는 포지션을 오픈하지 않는 데 도움이 됩니다. MA 또는 MACD 크로스오버보다 빠른 신호를 제공합니다.

이 지표는 기술 지표 ATR의 값을 사용합니다. 즉, 평평한 상태에서 더 민감해지므로 시장이 평평하지 않거나 돌파가 있을 때 매우 편리합니다. 기본적으로 5분으로 설정되어 있습니다.

이 지표는 MQL4에서 처음 만들어졌으며 2010.02.25에 mql4.com의 코드베이스에 게시되었습니다.

입력 매개변수:
  • 기간 - 이동 평균의 기간입니다;
  • shiftPercent - 지표의 수평 이동(퍼센트);
  • ATRPeriod - ATR 지표의 기간;
  • ATRSensitivity - ATR 시프트 감도;
  • 시프트 - 막대 표시기의 수평 이동.

그림 1 TrendValue 지표

MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/606

cs2011 cs2011

2011 자동 트레이딩 챔피언십의 전문가 고문.

힘의 균형 힘의 균형

파워 밸런스(BOP)는 2001년 이고르 리브신이 각 캔들에서 매수자와 매도자 간의 힘의 균형을 측정하기 위해 처음 개발한 지표입니다.

ColorStepXCCX ColorStepXCCX

대칭 정규화 오실레이터.

PriceVar PriceVar

PriceVar%는 가격과 이동 평균 간의 백분율 차이를 측정하도록 설계된 지표로, 기준값과 관련된 시장 움직임의 강도를 강조합니다.