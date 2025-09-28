거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
스크립트가 마음에 드시나요? MetaTrader 5 터미널에서 시도해보십시오
TrendValue - MetaTrader 5용 지표
게시자:
Nikolay Kositsin
- 조회수:
- 7
- 평가:
-
게시됨:
실제 작성자:
이반 코르닐로프
NRTR 뷰로 만든 추세 지표(닉 라이포크 후행 역방향).
이 보조지표는 매우 유연하여 시장 종료 신호를 받거나 다른 보조지표의 신호와 결합하는 등 다양한 작업에 맞게 사용자 지정할 수 있습니다. 추세에 반하는 포지션을 오픈하지 않는 데 도움이 됩니다. MA 또는 MACD 크로스오버보다 빠른 신호를 제공합니다.
이 지표는 기술 지표 ATR의 값을 사용합니다. 즉, 평평한 상태에서 더 민감해지므로 시장이 평평하지 않거나 돌파가 있을 때 매우 편리합니다. 기본적으로 5분으로 설정되어 있습니다.
이 지표는 MQL4에서 처음 만들어졌으며 2010.02.25에 mql4.com의 코드베이스에 게시되었습니다.입력 매개변수:
- 기간 - 이동 평균의 기간입니다;
- shiftPercent - 지표의 수평 이동(퍼센트);
- ATRPeriod - ATR 지표의 기간;
- ATRSensitivity - ATR 시프트 감도;
- 시프트 - 막대 표시기의 수평 이동.
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/606
