실제 작성자:

이반 코르닐로프

NRTR 뷰로 만든 추세 지표(닉 라이포크 후행 역방향).



이 보조지표는 매우 유연하여 시장 종료 신호를 받거나 다른 보조지표의 신호와 결합하는 등 다양한 작업에 맞게 사용자 지정할 수 있습니다. 추세에 반하는 포지션을 오픈하지 않는 데 도움이 됩니다. MA 또는 MACD 크로스오버보다 빠른 신호를 제공합니다.



이 지표는 기술 지표 ATR의 값을 사용합니다. 즉, 평평한 상태에서 더 민감해지므로 시장이 평평하지 않거나 돌파가 있을 때 매우 편리합니다. 기본적으로 5분으로 설정되어 있습니다.

이 지표는 MQL4에서 처음 만들어졌으며 2010.02.25에 mql4.com의 코드베이스에 게시되었습니다.