Leading - Indikator für den MetaTrader 5
Wirklicher Autor:
Witold Wozniak
Der Indikator besteht aus zwei gleitenden Durchschnitten (Leitindikator und seine EMA Glättung) auf einem Chart aus John Ehlers' Buch "Cybernetic Analysis for Stocks and Futures: Cutting-Edge DSP Technology to Improve Your Trading". Das Kreuzen beider Linien kann als Handelssignal verwendet werden.
