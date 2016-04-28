CodeBaseKategorien
Leading - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
1076
(12)
Wirklicher Autor:

Witold Wozniak

Der Indikator besteht aus zwei gleitenden Durchschnitten (Leitindikator und seine EMA Glättung) auf einem Chart aus John Ehlers' Buch "Cybernetic Analysis for Stocks and Futures: Cutting-Edge DSP Technology to Improve Your Trading". Das Kreuzen beider Linien kann als Handelssignal verwendet werden.

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/592

