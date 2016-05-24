コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

JFatlAcceleration_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin
このインディケータはJFatlAcceleration価格の大きな時間枠からの小さな時間枠への加速度の方向を示しています。

また、大きい時間枠のバーの各における加速度の現在の方向性についての変更がアラートされます。加速度表示のためには二つの矢印の色が使用されています。加速度が正で増加している場合は、上矢印の色はライムです。加速度が正で減少している場合は、上矢印は黄色です。逆の場合も、矢印の色によって定義されます。加速度が負で減少している場合は、下矢印の色は赤です。加速度が負で増加している場合は、矢印の色はマゼンタです。

このインディケータは現在のトレンド方向ではなくその二次導関数つまり加速度のみを示すことには留意しなければなりません。したがって、トレンドインディケータを使用してのフィルタリングが推奨されます。

ColorJFatlAccelerationインディケータのコンパイルされたファイルを MQL5\Indicators フォルダに配置します。ColorJFatlAcceleration インディケータはSmoothAlgorithms.mqhライブラリのクラスを使います。このクラスの操作の詳細は「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加的なバッファを使用しない中間計算での価格のシリーズ平均化）」の記事で説明されています。

JFatlAcceleration_HTF


ZigZag NKチャネル ZigZag NKチャネル

インディケータはジグザグの極値を使用してチャネルを描画します。

平滑化された適応型モメンタム 平滑化された適応型モメンタム

ジョンエラーズ著作の本「Cybernetic Analysis for Stocks and Futures: Cutting-Edge DSP Technology to Improve Your Trading（株式や先物のためのサイバネティック分析：最先端のDSP技術があなたの取引を改善）」にある適応型モメンタム。

JFatlSpeed HTF JFatlSpeed HTF

このインディケータはJFatlSpeed価格の大きな時間枠からの小さな時間枠への加速度の方向を示しています。

X2MA HTF X2MA HTF

大きめの時間枠からの値を表示するユニバーサル移動平均。