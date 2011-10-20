Этот индикатор отображает направление ускорения цены JFatlAcceleration с более крупного таймфрейма на более мелком таймфрейме.

Помимо этого индикатор подает алерты о действующем направлении ускорения на каждой смене бара крупного таймфрейма. Для отображения ускорения использовано по два цвета стрелок. Если ускорение больше нуля и оно растет, то цвет стрелки вверх салатовый, при положительном ускорении и падающем его значении цвет стрелки желтый. Аналогично обратное. Если ускорение меньше нуля и оно падает, то цвет стрелки вниз красный, при отрицательном ускорении и растущем его значении цвет стрелки розовый.

Следует учесть, что в данном индикаторе все-таки отображается не направление действующего тренда как таковое, а всего лишь его вторая производная, или ускорение, так что показания этого индикатора лучше фильтровать каким-нибудь индикатором тренда!

Для работы индикатора в папке MQL5\Indicators клиентского терминала необходимо наличие скомпилированного файла индикатора ColorJFatlAcceleration. Индикатор ColorJFatlAcceleration использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh, подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".