Индикаторы

JFatlAcceleration_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Опубликован:
Обновлен:
Этот индикатор отображает направление ускорения цены JFatlAcceleration с более крупного таймфрейма на более мелком таймфрейме.

Помимо этого индикатор подает алерты о действующем направлении ускорения на каждой смене бара крупного таймфрейма. Для отображения ускорения использовано по два цвета стрелок. Если ускорение больше нуля и оно растет, то цвет стрелки вверх салатовый, при положительном ускорении и падающем его значении цвет стрелки желтый. Аналогично обратное. Если ускорение меньше нуля и оно падает, то цвет стрелки вниз красный, при отрицательном ускорении и растущем его значении цвет стрелки розовый.

Следует учесть, что в данном индикаторе все-таки отображается не направление действующего тренда как таковое, а всего лишь его вторая производная, или ускорение, так что показания этого индикатора лучше фильтровать каким-нибудь индикатором тренда!

Для работы индикатора в папке MQL5\Indicators клиентского терминала необходимо наличие скомпилированного файла индикатора ColorJFatlAcceleration. Индикатор ColorJFatlAcceleration использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh, подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Индикатор JFatlAcceleration_HTF

JFatlSpeed HTF JFatlSpeed HTF

Индикатор, отображающий направление скорости изменения цены JFatlSpeed с более крупного таймфрейма на более мелком таймфрейме.

Two-Pole Super Smoother Filter Two-Pole Super Smoother Filter

В этом индикаторе для вычисления скользящей средней использован суперсглаживающий фильтр 2-го порядка из книги Джона Элерса "Cybernetic Analysis for Stocks and Futures: Cutting-Edge DSP Technology to Improve Your Trading".

iSimpleClock iSimpleClock

Простые часы в комментарии графика.

ZigZag on Parabolic + Fibo + Channel ZigZag on Parabolic + Fibo + Channel

Индикатор ZigZag, построенный на значениях технического индикатора Parabolic SAR с добавленной возможностью строить Фибо-уровни на последней и предпоследней вершинах индикатора и каналом, построенном на трех последовательно идущих вершинах зигзага с выбором этих вершин.