SHI Channel true (NB-channel) - indicador para MetaTrader 5
- Publicado por:
- Nikolay Kositsin
- Visualizaciones:
- 2897
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
Autor real:
Shurka & Kevin
SHI_Channel_true muestra automáticamente los canales móviles dinámicos Barishpolts en un gráfico.
La idea principal es que el indicador encuentra el fractal más cercano en la historia, busca el segundo y dibuja una línea entre ellos. En el lado opuesto se dibuja una línea paralela a lo largo del fractal máximo. La línea media se dibuja entre esas dos.
Parámetros (el valor predeterminado del parámetro se indica entre paréntesis):
BarsForFract(0) - longitud del fractal "hombro".
Un fractal estándar consta de 5 barras: punto extremo y dos barras (apalancamiento igual a 2) a cada lado. El apalancamiento puede ser aumentado para un mayor impacto. En caso de que el parámetro sea igual a 0, el tamaño de apalancamiento depende de marco de tiempo del gráfico y se establece automáticamente por el programa.
El indicador funciona con todos los pares de divisas y los marcos de tiempo desde de М1. El indicador tiene dos variantes. En NB_SHI_Channel_true tres líneas que forman un canal se colocan adicionalmente en los buffers del indicador para el posible acceso a estos datos por los Asesores Expertos.
Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y se publicó en CodeBase en mql4.com 13.10.2006.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/484
