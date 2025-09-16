Unisciti alla nostra fan page
SuperTrend - indicatore per MetaTrader 5
Indicatore SuperTrend per MetaTrader 5.
La versione originale è stata implementata in MQL4 e pubblicata nel CodeBase di mql4.com.
È possibile utilizzare il DRAW_FILLING tramite l'input "Show_Filling".
Show_Filling=false:
Show_Filling=true (DRAW_FILLING):
Tradotto dall’inglese da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/en/code/576
