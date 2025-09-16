Tarantella EA: sistema di trading avanzato a griglia con capacità di copertura e integrazione del Market Profile. Utilizza il filtraggio del trend ADX, la spaziatura della griglia basata su Fibonacci e le condizioni di ingresso a più livelli (RSI/ATR/volume) per eseguire operazioni solo all'interno delle aree di valore del Market Profile. Gestione intelligente del rischio con trailing stop, trigger di pareggio e chiusura parziale della copertura.

Uno strumento di monitoraggio in tempo reale per MetaTrader 5 che visualizza i principali dati finanziari, consente un rapido cambio di simbolo e liste di simboli personalizzabili. È possibile salvare e ricaricare i simboli, reimpostare gli elenchi e personalizzare i colori del testo e del pannello per un'esperienza di trading personalizzata.