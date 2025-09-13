당사 팬 페이지에 가입하십시오
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
표시기는 두 심볼의 공분산, 상관관계 또는 베타 계수(Mode1 변수로 선택)를 표시할 수 있습니다.
계산은 Price 매개변수로 지정된 가격으로 수행할 수 있습니다. 가격으로 직접 계산하는 것 외에도 Mode2 변수로 선택한 ROC 값(현재와 이전 가격 값의 차이) 및 ROC%(현재와 이전 가격 값과 이전 가격 값의 차이 비율)로 계산할 수 있습니다.
입력 매개변수:
- 기간 - 막대 단위의 기간;
- 심볼1 - 심볼 1;
- 심볼2 - 심볼 2;
- 모드1 - 모드1: 0 - 공분산, 1 - 심볼1의 베타, 2 - 심볼2의 베타, 3 - 상관관계;
- 가격 - 가격: 0 - 종가, 1 - 시가, 2 - 고가, 3 - 저가, 4 - 중앙값, 5 - 일반, 6 - 가중치;
- 모드2 - 모드2: 0 - 가격, 1 - 가격의 ROC, 2 - 가격의 ROC%.
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/572
스토캐스틱 CG 오실레이터는 가격 계열이 아닌 CG 오실레이터 인디케이터의 값으로 계산되는 스토캐스틱 오실레이터입니다.XXDPO
디트렌드 가격 오실레이터(DPO)는 시장의 과매수 또는 과매도 상태를 보여주며 매수 및 매도 신호를 받는 데에도 사용할 수 있습니다.
지그재그 인디케이터로 확인된 강세 및 약세 기간을 브이라인으로 쉽게 시각화할 수 있습니다. 지그재그 표시를 제어하여 차트의 시작 또는 특정 수의 막대에서 시작하도록 선택할 수 있으며, 고점 또는 저점의 가격, 과거 기간의 방향 및 진폭을 핍 단위로 표시하는 레이블 표시도 제어할 수 있습니다. 물론 메인 창뿐만 아니라 하위 창에서도 작동합니다. 경고!!! 이것은 지표를 이해하고 보정하고 전략을 개발하는 데 도움이 되지만 직접 사용하기위한 것이 아닙니다. DeepL.com (무료 버전)으로 번역되었습니다.ChartObjectsCopyPaste
Windows 클립보드를 통해 차트 사이에 선택한 그래픽 개체를 텍스트로 복사하여 붙여넣습니다. 소스 차트에서는 Ctrl+Q를, 대상 차트에서는 Ctrl+J를 사용합니다.