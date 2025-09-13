코드베이스섹션
거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
당사를 Facebook에서 찾아주십시오!
당사 팬 페이지에 가입하십시오
스크립트가 흥미로우신가요?
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
스크립트가 마음에 드시나요? MetaTrader 5 터미널에서 시도해보십시오
포켓으로
지표

iBeta - MetaTrader 5용 지표

Dmitry Fedoseev | Korean English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português Français Italiano Türkçe
조회수:
51
평가:
(22)
게시됨:
ibeta.mq5 (7.5 KB) 조회
ZIP 파일로 다운로드, MetaEditor에서 코드를 다운로드하는 방법
MQL5 프리랜스 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동

표시기는 두 심볼의 공분산, 상관관계 또는 베타 계수(Mode1 변수로 선택)를 표시할 수 있습니다.

계산은 Price 매개변수로 지정된 가격으로 수행할 수 있습니다. 가격으로 직접 계산하는 것 외에도 Mode2 변수로 선택한 ROC 값(현재와 이전 가격 값의 차이) 및 ROC%(현재와 이전 가격 값과 이전 가격 값의 차이 비율)로 계산할 수 있습니다.

입력 매개변수:

  • 기간 - 막대 단위의 기간;
  • 심볼1 - 심볼 1;
  • 심볼2 - 심볼 2;
  • 모드1 - 모드1: 0 - 공분산, 1 - 심볼1의 베타, 2 - 심볼2의 베타, 3 - 상관관계;
  • 가격 - 가격: 0 - 종가, 1 - 시가, 2 - 고가, 3 - 저가, 4 - 중앙값, 5 - 일반, 6 - 가중치;
  • 모드2 - 모드2: 0 - 가격, 1 - 가격의 ROC, 2 - 가격의 ROC%.

두 심볼의 공분산, 상관관계 및 베타 계수를 나타내는 지표입니다.

MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/572

스토캐스틱 CG 오실레이터 스토캐스틱 CG 오실레이터

스토캐스틱 CG 오실레이터는 가격 계열이 아닌 CG 오실레이터 인디케이터의 값으로 계산되는 스토캐스틱 오실레이터입니다.

XXDPO XXDPO

디트렌드 가격 오실레이터(DPO)는 시장의 과매수 또는 과매도 상태를 보여주며 매수 및 매도 신호를 받는 데에도 사용할 수 있습니다.

지그재그 보정 도구 지그재그 보정 도구

지그재그 인디케이터로 확인된 강세 및 약세 기간을 브이라인으로 쉽게 시각화할 수 있습니다. 지그재그 표시를 제어하여 차트의 시작 또는 특정 수의 막대에서 시작하도록 선택할 수 있으며, 고점 또는 저점의 가격, 과거 기간의 방향 및 진폭을 핍 단위로 표시하는 레이블 표시도 제어할 수 있습니다. 물론 메인 창뿐만 아니라 하위 창에서도 작동합니다. 경고!!! 이것은 지표를 이해하고 보정하고 전략을 개발하는 데 도움이 되지만 직접 사용하기위한 것이 아닙니다. DeepL.com (무료 버전)으로 번역되었습니다.

ChartObjectsCopyPaste ChartObjectsCopyPaste

Windows 클립보드를 통해 차트 사이에 선택한 그래픽 개체를 텍스트로 복사하여 붙여넣습니다. 소스 차트에서는 Ctrl+Q를, 대상 차트에서는 Ctrl+J를 사용합니다.