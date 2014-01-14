Autor real:

Luis Guilherme Damiani

El indicador de la proporción o ratio entre un Average True Range (ATR) rápido y un ATR lento.

El ratio ATR a menudo alcanza valores altos después de movimientos de precio rápidos y fuertes. Valores del indicador bajos a menudo se corresponden con períodos de movimiento lateral largos que se pueden observar en la parte superior del mercado y durante el proceso de consolidación. Se puede interpretar según las mismas reglas que otros indicadores de volatilidad. El método de pronosticar que utiliza el ratio ATR es el siguiente: cuanto mayor es el valor del indicador, mayor es la probabilidad de un cambio de tendencia; cuanto menor es el valor, más débil es el movimiento de tendencia. Si el valor del indicador sube por encima de la línea horizontal azul, entonces es el momento de comprar o vender.

Niveles altos de ratio ATR a menudo se correlacionan con una alta volatilidad. Un ratio ATR bajo se correlaciona con baja volatilidad, ya que los precios se estabilizan o se mueven a lo largo del canal en movimiento lateral o plano hasta el posible punto de ruptura.

El indicador en sí no presenta la suficiente cantidad de señales (como para ser fiable) y se debe utilizar junto con otros indicadores. Los movimientos de volatilidad ocurren en la dirección de una tendencia. Como los sistemas de medias móviles, los sistemas de volatilidad para mercados tendenciales no van a funcionar bien en momentos planos o laterales.

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y se publicó en CodeBase en mql4.com 08.08.2006.



