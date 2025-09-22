Unisciti alla nostra fan page
MFCS Currency Correlation Chart - indicatore per MetaTrader 5
Pubblicati da::
- Mansukh Patidar
Visualizzazioni:
- 31
Valutazioni:
-
Pubblicato:

Un indicatore per inserire grafici di valute correlate su un determinato grafico di valuta. Attualmente mostra solo le barre. La modalità colore/monochrome è configurabile. Supporta anche l'inversione delle valute per gestire le coppie EURUSD e USDCHF.
Utilizzo dell'indicatore:
- Trovare la correlazione tra le valute e creare un elenco di coppie di interesse, ad esempio EURUSD, GBPUSD, USDCHF, EURJPY.
- Selezionare una valuta principale, ad esempio EURUSD.
- Per ogni coppia, trascinare e rilasciare l'indicatore su un grafico valutario.
- Configurare i parametri per ogni coppia di valute. Ad esempio, USDCHF è invertito rispetto a EURUSD.
- Il grafico è pronto per l'uso.
Immagine per la configurazione del grafico di esempio:
Cose importanti:
- Il primo rendering potrebbe richiedere un po' di tempo poiché le candele vengono caricate una per una. Ciò è stato fatto intenzionalmente per gestire con grazia le candele mancanti senza interferire con la sincronizzazione delle serie temporali.
- Nelle valute invertite, il prezzo mostrato è solo indicativo. È derivato da 1/PRICE
- I prezzi Bid e Ask delle coppie invertite vengono scambiati.
- L'aggiornamento dei tassi avviene solo con i tick delle coppie primarie.
Tradotto dall’inglese da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/en/code/570
