MFCS Currency Correlation Chart - indicatore per MetaTrader 5

Mansukh Patidar
Pubblicati da::
Mansukh Patidar
Visualizzazioni:
31
Valutazioni:
(30)
Pubblicato:
Un indicatore per inserire grafici di valute correlate su un determinato grafico di valuta. Attualmente mostra solo le barre. La modalità colore/monochrome è configurabile. Supporta anche l'inversione delle valute per gestire le coppie EURUSD e USDCHF.

Utilizzo dell'indicatore:

  1. Trovare la correlazione tra le valute e creare un elenco di coppie di interesse, ad esempio EURUSD, GBPUSD, USDCHF, EURJPY.
  2. Selezionare una valuta principale, ad esempio EURUSD.
  3. Per ogni coppia, trascinare e rilasciare l'indicatore su un grafico valutario.
  4. Configurare i parametri per ogni coppia di valute. Ad esempio, USDCHF è invertito rispetto a EURUSD.
  5. Il grafico è pronto per l'uso.
Parametri di input:

Grafico di correlazione valutaria MFCS

Immagine per la configurazione del grafico di esempio:

Grafico di correlazione valutaria MFCS

Cose importanti:

  1. Il primo rendering potrebbe richiedere un po' di tempo poiché le candele vengono caricate una per una. Ciò è stato fatto intenzionalmente per gestire con grazia le candele mancanti senza interferire con la sincronizzazione delle serie temporali.
  2. Nelle valute invertite, il prezzo mostrato è solo indicativo. È derivato da 1/PRICE
  3. I prezzi Bid e Ask delle coppie invertite vengono scambiati.
  4. L'aggiornamento dei tassi avviene solo con i tick delle coppie primarie.

Tradotto dall’inglese da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/en/code/570

