Questo Expert Advisor (EA) per MetaTrader sfrutta una combinazione di indicatori tecnici, tra cui RSI, ATR e medie mobili, per identificare opportunità di trading ad alta probabilità. Dotato di dimensionamento dinamico dei lotti, trailing stop e aggiustamenti basati sulla performance, è stato progettato per ottimizzare le decisioni di trading e gestire efficacemente il rischio in condizioni di mercato volatili.

Uno strumento leggero per lo scalping manuale in MT5 utilizzando le scorciatoie da tastiera