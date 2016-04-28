und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Fisher CG Oscillator - Indikator für den MetaTrader 5
- Nikolay Kositsin
- 1253
Wirklicher Autor:
Witold Wozniak
Fisher CG Oscillator ist ein Oszillator, der die Werte des CG Oscillator Indikators mittels der Inversen Fisher Transformation modifiziert.
Der Indikator wurde inspiriert durch John Ehlers Artikel "Using The Fisher Transform" veröffentlichten im "Technical Analysis Of Stock & Commodities"-Magazin, November 2002.
Die einfachste Verwendungsmethode dieses Indikators entspricht vollkommen der des Stochastik oder des RSI.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/555
