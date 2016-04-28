Wirklicher Autor:

Witold Wozniak

Fisher CG Oscillator ist ein Oszillator, der die Werte des CG Oscillator Indikators mittels der Inversen Fisher Transformation modifiziert.

Der Indikator wurde inspiriert durch John Ehlers Artikel "Using The Fisher Transform" veröffentlichten im "Technical Analysis Of Stock & Commodities"-Magazin, November 2002.

Die einfachste Verwendungsmethode dieses Indikators entspricht vollkommen der des Stochastik oder des RSI.