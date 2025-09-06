Unisciti alla nostra fan page
Colore Parabolica - indicatore per MetaTrader 5
L'indicatore tecnico Parabolic SAR presenta uno svantaggio significativo.
Spesso non è molto visibile sul grafico, dove sono presenti altri indicatori, e quindi i suoi segnali sul cambiamento di tendenza possono essere ignorati.
Per correggere questo inconveniente, l'indicatore proposto ha aggiunto grandi punti colorati che appaiono a ogni cambio di tendenza, mentre l'indicatore stesso è realizzato in bicromia.
Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/552
L'RVI di Fisher è un oscillatore i cui valori sono ottenuti mediante la Trasformata Inversa di Fisher dei valori dell'indicatore RVI (Relative Vigor Index).Sample pine script stochastic divergence
Un esempio di codice pino convertito in MQL
StepMA, progettato come indicatore NRTR (Nick Rypock Trailing Reverse).Push Notification for Opened / Closed Trades (Netting)
Questo codice fornisce una semplice funzione per l'invio di notifiche push al vostro dispositivo mobile ogni volta che vengono aperte o chiuse operazioni in MetaTrader 5. È progettato per i conti di compensazione (dove è consentita una sola posizione per simbolo).