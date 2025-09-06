L'indicatore tecnico Parabolic SAR presenta uno svantaggio significativo.



Spesso non è molto visibile sul grafico, dove sono presenti altri indicatori, e quindi i suoi segnali sul cambiamento di tendenza possono essere ignorati.



Per correggere questo inconveniente, l'indicatore proposto ha aggiunto grandi punti colorati che appaiono a ogni cambio di tendenza, mentre l'indicatore stesso è realizzato in bicromia.