이 지표는 두 개의 지표를 하나로 합친 것입니다. 히스토그램 값은 약세 강도 지수와 강세 강도 지수 라는 두 가지 기술 지표의 값의 합입니다. 평균값은 금융 자산 가격과 볼린저 밴드 값의 차이입니다(입력 매개변수 Bands_Mode의 값에 따라 다름; 이 매개변수의 다른 값에서 히스토그램을 올바르게 표시하려면 방향 전환을 위한 방향 전환이 있음).
이 지표는 MQL4에서 처음 구현되었으며 13.07. 2006에 mql4.com의 코드 베이스에 게시되었습니다. 코드를 분석한 결과 이 코드의 정상적인 논리가 위반되었다는 결론을 내렸고, 이 지표는 알고리즘에 대한 제 해석에 따라 MQL5에서 구현되었습니다.
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/505
