iTrend - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Veröffentlicht:
Es ist eine Kombination von zwei Indikatoren in einem. Die Werte des Histogramms sind die Summen der beiden Indikatoren - Bears Power und Bulls Power.

Die Differenz aus den Werten der Preise des Symbols und dem gleitenden Durchschnitt der Bollinger Bänder ® (abhängig vom Wert des Eingabeparameter Bands_Modes; der Richtungsschalter wurde eingeführt, um das Histogramm umzukehren, dass es die Werte auf dem Chart korrekt anzeigen kann).

Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 13.07.2006.

Nach einer Codeanalyse ergab sich, dass die eigentliche Logik schlecht umgesetzt worden war. Daher habe ich für diese Version des Indikators in MQL5 den Algorithmus verändert.

iTrend indicator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/505

