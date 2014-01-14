CodeBaseSeções
iTrend - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 한국어 Français Italiano Türkçe
Visualizações:
3020
Avaliação:
(18)
Publicado:
Atualizado:
Esta é uma combinação de dois indicadores em um. Valores do Histograma são a soma dos valores dos dois indicadores técnicos - Bears Power e Bulls Power.

Os valores das médias móveis são a diferença entre os valores dos preços dos ativos financeiros e as Bandas de Bollinger ® (dependendo do valor do parâmetro de entrada Bands_Mode, o comutador de "direção" é fornecido para inverter o histograma quanto a exibição correta no caso de vários valores desse parâmetro).

Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Códigos em 13.07.2006.

A conclusão sobre a violação das lógicas normais do código foi feita após a sua análise. Portanto, eu modifiquei o algoritmo quando da elaboração do indicador em MQL5.

Indicador iTrend

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/505

