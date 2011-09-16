Этот индикатор представляет собой два индикатора в одном. Значения гистограммы представляют собой сумму значений двух технических индикаторов - индекса силы медведей и индекса силы быков. Значения средней - разница между значениями цены финансового актива и полос Боллинджера (в зависимости от значения входного параметра Bands_Mode; для корректного отображения гистограммы при разных значениях этого параметра имеется переключатель direction для ее переворачивания).

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 13.07.2006. После анализа кода был сделан вывод о нарушенной нормальной логике этого кода, и на MQL5 этот индикатор был выполнен в моей интерпретации алгоритма.