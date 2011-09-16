Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
iTrend - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 4649
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Этот индикатор представляет собой два индикатора в одном. Значения гистограммы представляют собой сумму значений двух технических индикаторов - индекса силы медведей и индекса силы быков. Значения средней - разница между значениями цены финансового актива и полос Боллинджера (в зависимости от значения входного параметра Bands_Mode; для корректного отображения гистограммы при разных значениях этого параметра имеется переключатель direction для ее переворачивания).
Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 13.07.2006. После анализа кода был сделан вывод о нарушенной нормальной логике этого кода, и на MQL5 этот индикатор был выполнен в моей интерпретации алгоритма.
Симметричный коридор Дарваса для Forex.Fine Fractals
Индикатор Fine Fractals покажет важные изгибы цены, пики и впадины там, где не сработает стандартный Индикатор фракталов.
Индикатор ExCandles-v2 обозначает стрелками на графике комбинации свечей.XRVI
Индекс Относительной Бодрости (Relative Vigor Index) с возможностью выбора алгоритмов усреднений RVI и сигнальной линии.