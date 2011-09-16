CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

iTrend - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Просмотров:
4649
Рейтинг:
(18)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Этот индикатор представляет собой два индикатора в одном. Значения гистограммы представляют собой сумму значений двух технических индикаторов - индекса силы медведей и индекса силы быков. Значения средней - разница между значениями цены финансового актива и полос Боллинджера (в зависимости от значения входного параметра Bands_Mode; для корректного отображения гистограммы при разных значениях этого параметра имеется переключатель direction для ее переворачивания).

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 13.07.2006. После анализа кода был сделан вывод о нарушенной нормальной логике этого кода, и на MQL5 этот индикатор был выполнен в моей интерпретации алгоритма.

Индикатор iTrend

SymmetricDarvasBoxes SymmetricDarvasBoxes

Симметричный коридор Дарваса для Forex.

Fine Fractals Fine Fractals

Индикатор Fine Fractals покажет важные изгибы цены, пики и впадины там, где не сработает стандартный Индикатор фракталов.

ExCandles2 ExCandles2

Индикатор ExCandles-v2 обозначает стрелками на графике комбинации свечей.

XRVI XRVI

Индекс Относительной Бодрости (Relative Vigor Index) с возможностью выбора алгоритмов усреднений RVI и сигнальной линии.