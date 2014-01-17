这是一个把两个指标相组合形成的指标. 柱形图的数值是两个技术指标值的和 - 熊市强度 和 牛市强度.



移动平均值是金融资产价格和布林带的差异 (依赖 Bands_Mode 输入参数值; 'direction' 开关用于转换柱形图方向以在不同参数值时正确显示).

本指标首先于2006年7月13日使用MQL4语言实现并发布于mql4.com 代码库中.



经过分析后, 一些代码中的逻辑和结论的冲突部分已经做了修改. 因而, 在准备该指标的MQL5版本时我已经做了修改.



