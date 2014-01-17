代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

iTrend - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
显示:
2293
等级:
(18)
已发布:
已更新:
itrend.mq5 (9.46 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

这是一个把两个指标相组合形成的指标. 柱形图的数值是两个技术指标值的和 - 熊市强度牛市强度.

移动平均值是金融资产价格和布林带的差异 (依赖 Bands_Mode 输入参数值; 'direction' 开关用于转换柱形图方向以在不同参数值时正确显示).

本指标首先于2006年7月13日使用MQL4语言实现并发布于mql4.com 代码库中.

经过分析后, 一些代码中的逻辑和结论的冲突部分已经做了修改. 因而, 在准备该指标的MQL5版本时我已经做了修改.

iTrend 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/505

ExCandles2 ExCandles2

ExCandles-v2 指标在图表上使用箭头显示柱形组合.

市场剖面(MarketProfile) 市场剖面(MarketProfile)

市场剖面(Market Profile)是许多期货交易者在统计时间内价格分布的分析工具, 以寻找日内交易期间的价格范围和控制值. 本指标基于简单的价格移动, 并不使用标准 MetaTrader 5 平台指标.

PowerTrend PowerTrend

此指标用于确定趋势大小和方向。

负成交量指数 负成交量指数

负成交量指数（NVI）将交易量的下降和金融标的物价格下降联系起来。