这是一个把两个指标相组合形成的指标. 柱形图的数值是两个技术指标值的和 - 熊市强度 和 牛市强度.
移动平均值是金融资产价格和布林带的差异 (依赖 Bands_Mode 输入参数值; 'direction' 开关用于转换柱形图方向以在不同参数值时正确显示).
本指标首先于2006年7月13日使用MQL4语言实现并发布于mql4.com 代码库中.
经过分析后, 一些代码中的逻辑和结论的冲突部分已经做了修改. 因而, 在准备该指标的MQL5版本时我已经做了修改.
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/505
