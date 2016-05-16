ExCandles-v2インディケータは、矢印を使用してチャート上にローソク足の組み合わせを示します。

マーケットプロファイルは、一日の取引セッションの価格面積と制御値を見つける価格の統計的な時間分布の分析のための多くの先物トレーダーが使用するツールです。このインディケータは単純な価格の動きに基づいており、標準のMetaTrader 5プラットフォームのインディケータは使用されません。