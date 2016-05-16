無料でロボットをダウンロードする方法を見る
JFatlSpeedは、高速トレンドインディケータ JFatlから平滑化されたモメンタムです。これは非常に早い段階で新しいトレンドを検出することができます。
ColorJFatlSpeed及びJFatlSpeedインディケータはSmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使います。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。
