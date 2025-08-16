거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
JFatlSpeed - MetaTrader 5용 지표
JFatlSpeed 인디케이터는 JFatl 빠른 추세 인디케이터의 모멘텀을 평활화한 것입니다. 이를 통해 새로운 추세를 감지할 수 있습니다.
ColorJFatlSpeed 및 JFatlSpeed 인디케이터는 "중간 계산을 위한 추가 버퍼 없이 가격 계열 평균화하기" 문서에 게시된 작업 방법에 대한 자세한 설명이 있는 SmoothAlgorithms.mqh 라이브러리 클래스를 사용합니다.
카마릴라_풀
모든 바의 카마릴라 방정식 레벨 시스템.Buffers for each hour (binary) and an hour buffer from 0-23 - for data collection purposes
데이터 수집을 위한 프로토타입. 하루 중 한 시간 동안의 데이터 창(데이터 수집 목적)을 위한 더미 버퍼와 하루 중 한 시간 동안의 추가 버퍼입니다. 하루 중 시간을 코멘트합니다.
하이켄 아시 스무딩
표준 하이켄 아시지만 가격 시계열의 평균값으로 계산됩니다.수익 극대화 도구
수익 극대화(PMax) 지표는 슈퍼트렌드 지표의 이동 평균을 통합하여 만든 지표입니다.