코드베이스섹션
거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
당사를 Telegram에서 찾아주십시오!
당사 팬 페이지에 가입하십시오
스크립트가 흥미로우신가요?
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
스크립트가 마음에 드시나요? MetaTrader 5 터미널에서 시도해보십시오
포켓으로
지표

JFatlSpeed - MetaTrader 5용 지표

Nikolay Kositsin | Korean English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português Français Italiano Türkçe
조회수:
96
평가:
(13)
게시됨:
colorjfatlspeed.mq5 (9.21 KB) 조회
jfatlspeed.mq5 (7.6 KB) 조회
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (129.96 KB) 조회
ZIP 파일로 다운로드 MetaEditor에서 코드를 다운로드하는 방법
MQL5 프리랜스 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동

JFatlSpeed 인디케이터는 JFatl 빠른 추세 인디케이터의 모멘텀을 평활화한 것입니다. 이를 통해 새로운 추세를 감지할 수 있습니다.

ColorJFatlSpeed 및 JFatlSpeed 인디케이터는 "중간 계산을 위한 추가 버퍼 없이 가격 계열 평균화하기" 문서에 게시된 작업 방법에 대한 자세한 설명이 있는 SmoothAlgorithms.mqh 라이브러리 클래스를 사용합니다.

JFatlSpeed 표시기

MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/503

카마릴라_풀 카마릴라_풀

모든 바의 카마릴라 방정식 레벨 시스템.

Buffers for each hour (binary) and an hour buffer from 0-23 - for data collection purposes Buffers for each hour (binary) and an hour buffer from 0-23 - for data collection purposes

데이터 수집을 위한 프로토타입. 하루 중 한 시간 동안의 데이터 창(데이터 수집 목적)을 위한 더미 버퍼와 하루 중 한 시간 동안의 추가 버퍼입니다. 하루 중 시간을 코멘트합니다.

하이켄 아시 스무딩 하이켄 아시 스무딩

표준 하이켄 아시지만 가격 시계열의 평균값으로 계산됩니다.

수익 극대화 도구 수익 극대화 도구

수익 극대화(PMax) 지표는 슈퍼트렌드 지표의 이동 평균을 통합하여 만든 지표입니다.