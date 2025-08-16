JFatlSpeed 인디케이터는 JFatl 빠른 추세 인디케이터의 모멘텀을 평활화한 것입니다. 이를 통해 새로운 추세를 감지할 수 있습니다.

ColorJFatlSpeed 및 JFatlSpeed 인디케이터는 "중간 계산을 위한 추가 버퍼 없이 가격 계열 평균화하기" 문서에 게시된 작업 방법에 대한 자세한 설명이 있는 SmoothAlgorithms.mqh 라이브러리 클래스를 사용합니다.