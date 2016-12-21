und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
JFatlSpeed - Indikator für den MetaTrader 5
JFatlSpeed ist ein geglättetes Momentum des schnellen Trendindikators JFatl. Es erlaubt das Erkennen neuer Trends bereits in sehr frühem Stadium.
ColorJFatlSpeed and JFatlSpeed indicators use SmoothAlgorithms.mqh library classes. Die Arbeit mit diesen Klassen wird ausführlich im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Buffer" beschrieben.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/503
