JFatlSpeed - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
JFatlSpeed ist ein geglättetes Momentum des schnellen Trendindikators JFatl. Es erlaubt das Erkennen neuer Trends bereits in sehr frühem Stadium.

ColorJFatlSpeed and JFatlSpeed indicators use SmoothAlgorithms.mqh library classes. Die Arbeit mit diesen Klassen wird ausführlich im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Buffer" beschrieben.

JFatlSpeed Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/503

ExCandles2 ExCandles2

ExCandles-v2 zeigt Kerzenkombinationen mit Pfeilen auf den Chart.

MarketProfile MarketProfile

MarketProfile ist ein Instrument vieler Future-Händler einer statistischen Preisverteilung, um Preisbereiche und Kontrollwerte des Tages zu erkennen. Der Indikator basiert auf einfachen Preisbewegungen und ist nicht Teil der Standardindikatoren der MetaTrader 5 Plattform.

JFatlAcceleration JFatlAcceleration

JFatlAcceleration misst die aktuelle Beschleunigung eines Trends.

iTrend iTrend

Eine Kombination aus Power- und Trendindikator.