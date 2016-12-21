JFatlSpeed ist ein geglättetes Momentum des schnellen Trendindikators JFatl. Es erlaubt das Erkennen neuer Trends bereits in sehr frühem Stadium.

ColorJFatlSpeed and JFatlSpeed indicators use SmoothAlgorithms.mqh library classes. Die Arbeit mit diesen Klassen wird ausführlich im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Buffer" beschrieben.