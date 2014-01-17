请观看如何免费下载自动交易
完美分形(Fine Fractals) - MetaTrader 5脚本
Nikolay Kositsin
3248
真实作者:
Denis Orlov
如果标准分形(Fractals)指标无法使用, 本指标可以显示重要的价格曲线, 高价和低价. 增加了平缓转换(shift by flat)输入参数可以在平缓趋势下显示更加准确的极值.
两个输入参数 - Sensibility 和 Shift - 可以在以下特性中访问:
- input bool Fine=True;
- input bool FlatShift=True;
- input uint AlertCount=0;
用于在新分形出现的时候开启提醒信号以提供提醒.
本指标于2009年8月22日首先使用MQL4语言实现并发布于mql4.com 代码库中.
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/500
SymmetricDarvasBoxes
针对外汇交易的对称达瓦斯箱.达瓦斯盒子(Darvas Box)
达瓦斯的交易技术基于他新趋势检测的方法.
市场剖面(MarketProfile)
市场剖面(Market Profile)是许多期货交易者在统计时间内价格分布的分析工具, 以寻找日内交易期间的价格范围和控制值. 本指标基于简单的价格移动, 并不使用标准 MetaTrader 5 平台指标.ExCandles2
ExCandles-v2 指标在图表上使用箭头显示柱形组合.