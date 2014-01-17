完美分形(Fine Fractals)

真实作者:

Denis Orlov

如果标准分形(Fractals)指标无法使用, 本指标可以显示重要的价格曲线, 高价和低价. 增加了平缓转换(shift by flat)输入参数可以在平缓趋势下显示更加准确的极值.

两个输入参数 - Sensibility 和 Shift - 可以在以下特性中访问:



input bool Fine=True;

input bool FlatShift=True;

input uint AlertCount=0;

用于在新分形出现的时候开启提醒信号以提供提醒.

本指标于2009年8月22日首先使用MQL4语言实现并发布于mql4.com 代码库中.



