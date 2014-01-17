代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

完美分形(Fine Fractals) - MetaTrader 5脚本

Denis Orlov | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
发布者:
Nikolay Kositsin
显示:
3248
等级:
(28)
已发布:
已更新:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

真实作者:

Denis Orlov

如果标准分形(Fractals)指标无法使用, 本指标可以显示重要的价格曲线, 高价和低价. 增加了平缓转换(shift by flat)输入参数可以在平缓趋势下显示更加准确的极值.

两个输入参数 - Sensibility 和 Shift - 可以在以下特性中访问:

  • input bool Fine=True;
  • input bool FlatShift=True;
  • input uint AlertCount=0;

用于在新分形出现的时候开启提醒信号以提供提醒.

本指标于2009年8月22日首先使用MQL4语言实现并发布于mql4.com 代码库中.

完美分形(Fine Fractals)

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/500

SymmetricDarvasBoxes SymmetricDarvasBoxes

针对外汇交易的对称达瓦斯箱.

达瓦斯盒子(Darvas Box) 达瓦斯盒子(Darvas Box)

达瓦斯的交易技术基于他新趋势检测的方法.

市场剖面(MarketProfile) 市场剖面(MarketProfile)

市场剖面(Market Profile)是许多期货交易者在统计时间内价格分布的分析工具, 以寻找日内交易期间的价格范围和控制值. 本指标基于简单的价格移动, 并不使用标准 MetaTrader 5 平台指标.

ExCandles2 ExCandles2

ExCandles-v2 指标在图表上使用箭头显示柱形组合.