無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ファインフラクタル - MetaTrader 5のためのインディケータ
- 発行者:
- Nikolay Kositsin
- ビュー:
- 1713
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
実際の著者
Denis Orlov
ファインフラクタルは、標準的な フラクタルインディケータが失敗した場合に重要な価格曲線、高値と安値を表示することができます。フラットによるshift入力パラメータは、フラットの場合の極値時刻をより正確に示すために追加されました。
SensibilityおよびShift入力パラメータはアクセス可能です。
- input bool Fine=True;
- input bool FlatShift=True;
- input uint AlertCount=0;
新しいフラクタルが出現した場合のアラートシグナルをオンにし、選択を可能にします。
このインディケータは初めにMQL4で実装され2009年8月22日にmql4.comでのコードベースで公開されました。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/500
SymmetricDarvasBoxes
外国為替のための対称Darvasボックス。Darvasボックス
Darvas取引テクニックはDarvasの新しいトレンド検出手法に基づいています。
MarketProfile
マーケットプロファイルは、一日の取引セッションの価格面積と制御値を見つける価格の統計的な時間分布の分析のための多くの先物トレーダーが使用するツールです。このインディケータは単純な価格の動きに基づいており、標準のMetaTrader 5プラットフォームのインディケータは使用されません。ExCandles2
ExCandles-v2インディケータは、矢印を使用してチャート上にローソク足の組み合わせを示します。