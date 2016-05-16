コードベースセクション
Denis Orlov | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português 한국어 Français Italiano Türkçe
発行者:
Nikolay Kositsin
ビュー:
1713
評価:
(28)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
実際の著者

Denis Orlov

ファインフラクタルは、標準的な フラクタルインディケータが失敗した場合に重要な価格曲線、高値と安値を表示することができます。フラットによるshift入力パラメータは、フラットの場合の極値時刻をより正確に示すために追加されました。

SensibilityおよびShift入力パラメータはアクセス可能です。

  • input bool Fine=True;
  • input bool FlatShift=True;
  • input uint AlertCount=0;

新しいフラクタルが出現した場合のアラートシグナルをオンにし、選択を可能にします。

このインディケータは初めにMQL4で実装され2009年8月22日にmql4.comでのコードベースで公開されました。

ファインフラクタル

