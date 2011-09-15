Смотри, как бесплатно скачать роботов
Fine Fractals - индикатор для MetaTrader 5
- Опубликовал:
- Nikolay Kositsin
- Просмотров:
- 6164
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Реальный автор:
Денис Орлов
Индикатор покажет важные изгибы цены, пики и впадины там, где не сработает стандартный. Добавлен входной параметр сдвига по флэту для более точного указания времени экстремума при флэте.
Оба входных параметра - Чувствительность и Сдвиг - доступны в свойствах:
input bool Fine=True; input bool FlatShift=True;
а также
input uint AlertCount=0;
для включения сигнала Alert при появлении нового фрактала и выбора количества подаваемых алертов.
Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 22.08.2009.
