Fine Fractals - индикатор для MetaTrader 5

Denis Orlov
Опубликовал:
Nikolay Kositsin
Просмотров:
6164
Рейтинг:
(28)
Опубликован:
Обновлен:
Реальный автор:

Денис Орлов

Индикатор покажет важные изгибы цены, пики и впадины там, где не сработает стандартный. Добавлен входной параметр сдвига по флэту для более точного указания времени экстремума при флэте.

Оба входных параметра - Чувствительность и Сдвиг - доступны в свойствах:

input bool Fine=True;
input bool FlatShift=True;

а также

input uint AlertCount=0;

для включения сигнала Alert при появлении нового фрактала и выбора количества подаваемых алертов.

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 22.08.2009.

Индикатор Fine Fractals

