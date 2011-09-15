Реальный автор:

Денис Орлов

Индикатор покажет важные изгибы цены, пики и впадины там, где не сработает стандартный. Добавлен входной параметр сдвига по флэту для более точного указания времени экстремума при флэте.

Оба входных параметра - Чувствительность и Сдвиг - доступны в свойствах:

input bool Fine=True; input bool FlatShift=True;

а также

input uint AlertCount= 0 ;

для включения сигнала Alert при появлении нового фрактала и выбора количества подаваемых алертов.



Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 22.08.2009.