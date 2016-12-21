Fine Fractals

Wirklicher Autor:

Denis Orlov

Der Indikator kann wichtige Preisverläufe, Hochs und Tiefs zeigen, bei denen der normale Fraktalindikator versagt. Der Eingabeparameter für ein Verschieben im Seitwärtsmarkt wurde ergänzt, um besser die Extrema dieser Marktsituation zu erkennen.

Beide Eingabeparameter - Sensibilität und Verschub - sind wie folgt verfügbar:



input bool Fine=True;

input bool FlatShift=True;

input uint AlertCount=0;

um das Tonsignal und seine Zahl der Wiederholungen im Falle des Erscheinens eines neuen Fraktals festzulegen.

Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 22.08.2009.



