Indikatoren

Fine Fractals - Indikator für den MetaTrader 5

Denis Orlov
Veröffentlicht:
Nikolay Kositsin
Ansichten:
1384
Rating:
(28)
Veröffentlicht:
Wirklicher Autor:

Denis Orlov

Der Indikator kann wichtige Preisverläufe, Hochs und Tiefs zeigen, bei denen der normale Fraktalindikator versagt. Der Eingabeparameter für ein Verschieben im Seitwärtsmarkt wurde ergänzt, um besser die Extrema dieser Marktsituation zu erkennen.

Beide Eingabeparameter - Sensibilität und Verschub - sind wie folgt verfügbar:

  • input bool Fine=True;
  • input bool FlatShift=True;
  • input uint AlertCount=0;

um das Tonsignal und seine Zahl der Wiederholungen im Falle des Erscheinens eines neuen Fraktals festzulegen.

Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 22.08.2009.

Fine Fractals

SymmetricDarvasBoxes SymmetricDarvasBoxes

Die symmetrische Darvas Box für den Forexhandel.

Darvas Box Darvas Box

Darvas Handelstechnik basiert auf der Methode den neuen Trend zu erkennen.

MarketProfile MarketProfile

MarketProfile ist ein Instrument vieler Future-Händler einer statistischen Preisverteilung, um Preisbereiche und Kontrollwerte des Tages zu erkennen. Der Indikator basiert auf einfachen Preisbewegungen und ist nicht Teil der Standardindikatoren der MetaTrader 5 Plattform.

ExCandles2 ExCandles2

ExCandles-v2 zeigt Kerzenkombinationen mit Pfeilen auf den Chart.