Fine Fractals - indicador para MetaTrader 5

Denis Orlov | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 한국어 Français Italiano Türkçe
Publicado por:
Nikolay Kositsin
Visualizações:
3966
Avaliação:
(28)
Publicado:
Atualizado:
Autor Real:

Denis Orlov

Fine Fractals pode mostrar as curvas de preços importantes, altos e baixos nos casos onde o indicador padrão Fractals falha. O parâmetro de entrada de deslocamento lateral foi adicionado para indicação mais precisa do valor extremo de tempo no caso de lateralidade do preço.

Ambos os parâmetros de entrada - Sensibilidade e Deslocamento - são acessíveis nas características:

  • input bool Fine=True;
  • input bool FlatShift=True;
  • input uint AlertCount=0;

Para ligar o sinal de Alerta em caso de um novo fractal emergentes e seleção dos alertas recebidos.

Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Códigos em 22.08.2009.

Fine Fractals

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/500

