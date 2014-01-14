Autor Real:

Denis Orlov

Fine Fractals pode mostrar as curvas de preços importantes, altos e baixos nos casos onde o indicador padrão Fractals falha. O parâmetro de entrada de deslocamento lateral foi adicionado para indicação mais precisa do valor extremo de tempo no caso de lateralidade do preço.

Ambos os parâmetros de entrada - Sensibilidade e Deslocamento - são acessíveis nas características:



input bool Fine=True;

input bool FlatShift=True;

input uint AlertCount=0;

Para ligar o sinal de Alerta em caso de um novo fractal emergentes e seleção dos alertas recebidos.

Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Códigos em 22.08.2009.



