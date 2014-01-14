Participe de nossa página de fãs
Fine Fractals - indicador para MetaTrader 5
- Publicado por:
- Nikolay Kositsin
- Visualizações:
- 3966
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
Autor Real:
Denis Orlov
Fine Fractals pode mostrar as curvas de preços importantes, altos e baixos nos casos onde o indicador padrão Fractals falha. O parâmetro de entrada de deslocamento lateral foi adicionado para indicação mais precisa do valor extremo de tempo no caso de lateralidade do preço.
Ambos os parâmetros de entrada - Sensibilidade e Deslocamento - são acessíveis nas características:
- input bool Fine=True;
- input bool FlatShift=True;
- input uint AlertCount=0;
Para ligar o sinal de Alerta em caso de um novo fractal emergentes e seleção dos alertas recebidos.
Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Códigos em 22.08.2009.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/500
