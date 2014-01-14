Pon "Me gusta" y sigue las noticias
DailyPivotShift_Full - indicador para MetaTrader 5
Nikolay Kositsin
Autor real:
MetaQuotes
El indicador DailyPivot_Shift difiere del indicador DailyPivot común, en que los niveles principales pueden ser calculados con desplazamiento de inicio del día. Por lo tanto, es posible calcular los niveles basados en la hora local, no en la del servidor, por ejemplo, GMT-8. Además, este indicador no tiene en cuenta la información relativa a las cotizaciones de los sábados y domingos, mientras se generan los niveles del lunes.
Esta variante del indicador DailyPivot_Shift_Full se puede hacer en cualquier gráfico de barras y permite ver con claridad el comportamiento del mercado en relación con los niveles del indicador en cada barra. Al parecer, este indicador puede ser más útil en el análisis de una estrategia en modo fuera de línea.
Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y se publicó en CodeBase en mql4.com 28.07.2006.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/493
