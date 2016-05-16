実際の著者

Luis Guilherme Damiani

The indicator of the ratio between fast アベレージトゥルーレンジ（Average True Range、ATR）と低速ATRとの間の比率を示すインディケータ。

ATR比は、多くの場合、な価格の迅速かつ強力な動きの後に高値に達します。低いインディケータ値は、多くの場合、市場の天井または保合中に観察される長期のの横ばいの動きに対応しています。これは、他のボラティリティのインディケータと同じ規則に従って解釈することができます。ATR比を用いて予測する方法は、次のとおりです。インディケータ値が高いほどトレンド変化の確率が高く、低いほどトレンドの動きが低いです。インディケータ値が青い水平線を越して上昇した場合には、買うまたは売る時間です。

高いATR比の価格レベルは、多くの場合、高ボラティリティと相関しています。価格が安定化するかまたは可能なブレイクアウトポイントまでのチャンネルの動きに沿って移動するので、低ATR比価格は、低ボラティリティと相関します。

このインディケータは、それ自体では十分な量のシグナルを生成しないので、他のインディケータと一緒に使用する必要があります。ボラティリティの動きはトレンドの方向に起こります。移動平均システムと同様に、トレンド市場のボラティリティシステムはもみ合い相場ではうまく動作しません。

このインディケータは初めにMQL4で実装され2008年8月8日にmql4.comでのコードベースで公開されました。



