ATR ratio - индикатор для MetaTrader 5
- Опубликовал:
- Nikolay Kositsin
- Просмотров:
- 5446
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Реальный автор:
Luis Guilherme Damiani
Индикатор отношения быстрого Average True Range (ATR) к медленному ATR.
Индикатор ATR ratio часто достигает высоких значений после стремительного изменения цен. Низкие значения индикатора часто соответствуют продолжительным периодам горизонтального движения, которые наблюдаются на вершинах рынка и во время консолидации. Его можно интерпретировать по тем же правилам, что и другие индикаторы волатильности. Принцип прогнозирования с помощью ATR ratio формулируется так: чем выше значение индикатора, тем выше вероятность смены тренда; чем ниже его значение, тем слабее направленность тренда. Если значение индикатора поднимается выше синей горизонтальной линии, можно покупать или продавать.
Стоимостные уровни высокого ATR ratio часто коррелируют с высокой волатильностью. Стоимость низкого ATR ratio часто имеет корреляцию с низкой волатильностью, так как цены стабилизируются или движутся вдоль бокового движения канала до момента возможного пробития.
Индикатор сам по себе не дает достаточное количество сигналов и должен использоваться с другими индикаторами. Движения волатильности происходят в направлении тренда. Как и системы скользящих средних, системы волатильности, приспособленные для трендовых рынков, не будут хорошо работать на периодах бокового движения.
Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 08.08.2006.
