ATR Verhältnis - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
1854
(19)
Wirklicher Autor:

Luis Guilherme Damiani

Der Indikator zeigt das Verhältnis zwischen einen schnellen und einem langsamen "Average True Range" (ATR).

Dieses ATR-Verhältnis erreicht mit unter nach einer schnellen und starken Preisbewegung sehr hohe Werte. Niedrige Werte korrespondieren mit länger dauernden Seitwärtsbewegung, die nach Anstieg oder einer Konsolidierung zu beobachten sind. Er kann nach den gleichen Regeln wie andere Volatilitätsindikatoren interpretiert werden. Prognosen mit dem ATR-Verhältnis: je größer der Indikatorwert, desto größer wird die Wahrscheinlichkeit, dass der Trend wechselt und um so niedriger sein Wert, um so schwächer ist der Trend. Falls der Indikator über die blaue Linie steigt, ist es Zeit zu Kaufen oder Verkaufen.

Hohe Werte des ATR-Verhältnisses korrelieren oft mit einer hohen Volatilität. Niedrige Werte des ATR-Verhältnisses korrelieren oft mit einer geringen Volatilität mit gleich bleibenden Preisen in einem Seitwärtskanal bis zu einem Ausbruch.

Der Indikator allein reicht nicht für Handelssignale, er muss mit anderen Indikatoren kombiniert werden. Volatilitätsbewegungen geschehen in Richtung des Trends. So wie die Systeme der gleitenden Durchschnitte, die der Volatilität eines Trends bedürfen, funktionieren sie nicht in Seitwärts-Märkten.

Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 08.08.2006.

ATR ratio indicator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/495

