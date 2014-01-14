CodeBaseSecciones
XCCI - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Este indicador es un Commodity Channel Index clásico utilizando la fórmula habitual de desviación media y la posibilidad de seleccionar el algoritmo de suavizado y cambiar dinámicamente los niveles de sobreventa/sobrecompra.

La única diferencia de este indicador con su equivalente estándar es la posibilidad de cambiar el algoritmo de suavizado seleccionando uno apropiado de diez opciones disponibles:

  1. SMA - Media móvil simple
  2. EMA - Media móvil exponencial
  3. SMMA - Media móvil suavizada
  4. LWMA - Media móvil lineal ponderada
  5. JJMA - Media adaptable JMA
  6. JurX - Suavizado ultralineal
  7. ParMA - Alisado parabólico
  8. T3 - Suavizado exponencial múltiple de Tillson
  9. VIDYA - Suavizado usando el algoritmo de Tushar Chande
  10. AMA - Suavizado usando el algoritmo de Perry Kaufman

Cabe señalar que el parámetro Phase tiene significado completamente diferente para los diferentes algoritmos de suavizado.

  • Para JMA se trata de una fase variable externa que varía de -100 a +100.
  • Para T3 es un factor de suavizado multiplicado por 100 para una mejor visualización;
  • Para VIDYA es el periodo del oscilador CMO, para AMA es el periodo de la EMA lenta;
  • Para AMA el periodo de la EMA rápida es un valor fijo que por defecto es igual a 2. El factor para elevar a la potencia también es igual a 2 para AMA.

Para un trabajo más preciso con los niveles de sobreventa/sobrecompra se representan en forma dinámica los cambios basados ​​en las Bandas de Bollinger ®.

El indicador usa la biblioteca de clases SmoothAlgorithms.mqh (debe ser copiada en la carpeta_datos_terminal\MQL5\Include). El uso de estas clases fue descrito a fondo en el artículo "Promediando Series de Precios para Cálculos Intermedios Sin Usar Búfers Adicionales".

Indicador XCCI_BB

