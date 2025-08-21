거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
설명:
이 지표는 평균화 알고리즘과 동적으로 변경 가능한 과매도/과매수 수준을 볼린저 밴드 형태로 선택할 수 있는 일반적인 평균-변동 공식을 사용하는 고전적인 원자재 채널 지수를 나타냅니다.
이 지표와 기존 아날로그 지표의 유일한 차이점은 10가지 옵션 중에서 선택해 평균화 알고리즘을 변경할 수 있다는 점입니다:
- SMA - 단순이동평균;
- EMA - 지수 이동 평균;
- SMMA - 평활 이동 평균;
- LWMA - 선형 가중 이동 평균;
- JJMA - JMA 적응 평균;
- JurX - 초선형 평균;
- ParMA - 파라볼릭 평균;
- T3 - 틸슨 다중 지수 평활;
- VIDYA - 투샤르 찬데 알고리즘을 사용한 평균화;
- AMA - 페리 카우프만 알고리즘을 사용한 평균화.
위상 매개변수는 평균화 알고리즘에 따라 완전히 다른 의미를 가진다는 사실에 주목해야 합니다.
- JMA의 경우 -100에서 +100까지 변화하는 외부 변수 Phase입니다;
- T3의 경우, 더 나은 인식을 위해 평균화 계수에 100을 곱한 값입니다;
- VIDYA의 경우 CMO 오실레이터의 주기이며, AMA의 경우 느린 EMA의 주기입니다;
- AMA의 경우 빠른 EMA의 주기는 고정되어 있으며 기본값인 2와 같습니다. AMA의 상승 계수도 2로 고정되어 있습니다.
과매도/과매수 레벨에 대한 보다 정확한 작업을 위해 볼린저 밴드를 기반으로 동적으로 변화하는 변형으로 표시됩니다.
이 인디케이터는 SmoothAlgorithms.mqh 라이브러리 클래스(terminal_data_terminal_directory\MQL5\Include에 복사)를 사용하며, 이에 대한 자세한 설명은 "중간 계산을 위한 추가 버퍼 없이 가격 시리즈 평균화" 문서에 게시되어 있습니다.
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/490
