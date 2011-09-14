CodeBaseРазделы
XCCI - индикатор для MetaTrader 5

Описание:

Этот индикатор представляет классический Индекс товарного канала с использованием обычной формулы среднего отклонения с возможностью выбора алгоритма усреднения и динамически изменяемыми уровнями перепроданности/перекупленности в виде полос Боллинджера.

Единственное отличие этого индикатора от его классического аналога заключается в возможности менять алгоритм усреднения, используя выбор варианта из десяти имеющихся в наличии:

  1. SMA - простое скользящее среднее;
  2. EMA - экспоненциальное скользящее среднее;
  3. SMMA - сглаженное скользящее среднее;
  4. LWMA - линейно-взвешенное скользящее среднее;
  5. JJMA - адаптивное усреднение JMA;
  6. JurX - ультралинейное усреднение;
  7. ParMA - параболическое усреднение;
  8. T3 - множественное экспоненциальное сглаживание Тиллсона;
  9. VIDYA - усреднение с использованием алгоритма Тушара Чанде;
  10. AMA - усреднение с использованием алгоритма Пэрри Кауфмана.

Следует обратить внимание на тот факт, что параметр Phase для разных алгоритмов усреднения имеет совершенно различный смысл.

  • Для JMA - это внешняя переменная Phase, изменяющаяся от -100 до +100;
  • Для T3 - это коэффициент усреднения, умноженный на 100 для лучшего восприятия;
  • Для VIDYA - это период осциллятора CMO, а для AMA - период медленной EMA;
  • Для AMA период быстрой EMA является фиксированным и равным значению по умолчанию 2. Коэффициент возведения в степень для AMA тоже фиксирован на 2.

Для более точной работы с уровнями перепроданности/перекупленности они представлены в динамически изменяемом варианте на основе полос Боллинджера.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Индикатор XCCI_BB

