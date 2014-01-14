Autor real:

El indicador DailyPivot_Shift difiere del indicador DailyPivot común, en que los niveles principales pueden ser calculados con desplazamiento de inicio del día. Por lo tanto, es posible calcular los niveles basados en la hora local, no en la del servidor, por ejemplo, GMT-8. Además, este indicador no tiene en cuenta la información relativa a las cotizaciones de los sábados y domingos, mientras se generan los niveles del lunes.

El Punto Pivote (PP, Pivot Point) es el punto de equilibrio - un nivel que el precio es atraído a lo largo del día. Teniendo tres valores del día anterior: precio máximo, mínimo y cierre, 13 niveles para marcos de tiempo más pequeños se pueden calcular: punto de equilibrio, 6 niveles de resistencia y 6 niveles de soporte. Estos niveles se llaman puntos de control. Los puntos de control nos proporcionan la posibilidad de determinar fácilmente la dirección de la tendencia de menor importancia. Tres valores son los más importantes - niveles de punto de equilibrio, Resistencia1 (RES1.0) y Soporte1 (SUP1.0). Las pausas en el movimiento, o incluso un retroceso, se ven con frecuencia durante el movimiento del precio entre estos niveles.

De esta manera, el indicador DailyPivot:

pronostica el rango de variación de precios;

pone de manifiesto las posibles paradas de precios;

da a ver los posibles puntos de cambio de dirección del movimiento de los precios.

Si el mercado en el día actual se abre por encima del punto de equilibrio, entonces es la señal para la apertura de posiciones largas. Si el mercado se abre por debajo del punto de equilibrio, entonces el día actual es favorable para la apertura de posiciones cortas.

El método de los puntos de control consiste en el seguimiento de la posibilidad de giro y ruptura cuando el precio choca con el nivel RES1.0 de resistencia o con el nivel de soporte SUP1.0. Para cuando el precio alcance los niveles RES2.0, RES3.0 o SUP2.0, SUP3.0, el mercado parece estar sobrecomprado o sobrevendido por regla general, por lo que estos niveles se utilizan sobre todo como niveles de salida.

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y se publicó en CodeBase en mql4.com 28.07.2006



