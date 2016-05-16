コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

XCCI - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português 한국어 Français Italiano Türkçe
ビュー:
1479
評価:
(24)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (133.8 KB) ビュー
xcci.mq5 (8.48 KB) ビュー
xcci_bb.mq5 (11.93 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

このインディケータは動的に売られ過ぎ/買わレスぎレベルを変更する可能性を持つ標準平均偏差の式を使う標準的なCCI（Commodity Channel Index）です。

標準的なインディケータとこのインディケータの唯一の違いは、10の平滑化アルゴリズムのから適切なものを選択できることです。

  1. SMA - 単純移動平均
  2. EMA - 指数移動平均
  3. SMMA - 平滑化された移動平均
  4. LWMA - 線形加重移動平均
  5. JJMA - JMA適応平均
  6. JurX - ウルトラリニア平滑化
  7. ParMA - パラボリック平滑化
  8. T3 - Tillsonの複数指数平滑化
  9. VIDYA - Tushar Chandeのアルゴリズムを使用した平滑化
  10. AMA - Perry Kaufmanのアルゴリズムを使用した平滑化

Phaseパラメータは異なる平滑化アルゴリズムでは完全に異なる意味を持つことには留意すべきです。

  • JMAでは、それは-100〜100の外部Phase変数です。
  • それは、T3ではより良い視覚化のために100を乗じた平滑化率です。
  • VIDYAでは CMOオシレータ期間、AMAでは低速EMAの期間です。
  • AMAの高速EMA期間ではこれは固定値で、デフォルトでは2に等しいです。累乗比もAMAでは2に等しいです。

売られ過ぎ/買われ過ぎレベルは動的に変更されるバリアントではボリンジャーバンド®に基づいて示され、より正確さを提供します。

このインディケータは SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder</b0>\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。

XCCI_BBインディケータ

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/490

XCCX XCCX

平滑化アルゴリズムを選択し、動的に売られ過ぎ/買わレスぎレベルを変更する可能性を持つコモディティーチャネルインデックス。

XRSX XRSX

動的に変化する売られ過ぎ/買われ過ぎレベルや平滑アルゴリズムを選択する可能性を持つ相対力指数。

ASCtrend ASCtrend

このインディケータは市場に参入するためのシグナルを生成します。

DailyPivot Shift DailyPivot Shift

DailyPivot_Shiftインディケータは、メインレベルが日の初めのシフトで計算できる点で標準のDailyPivotと異なります。