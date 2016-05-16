現在のトレンドの方向を明らかに示す簡単なトレンドインディケータブレイクアウト取引システムで使用することができます。インディケータのこのバージョンではシグナル色のドットがトレンド方向の変化を示すために追加されます。

このインディケータは初めにMQL4で実装され2007年3月5日にmql4.comでのコードベースで公開されました。



