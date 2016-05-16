コードベースセクション
WATR - MetaTrader 5のためのインディケータ

1371
(20)
watr.mq5 (12.74 KB) ビュー
現在のトレンドの方向を明らかに示す簡単なトレンドインディケータブレイクアウト取引システムで使用することができます。インディケータのこのバージョンではシグナル色のドットがトレンド方向の変化を示すために追加されます。

このインディケータは初めにMQL4で実装され2007年3月5日にmql4.comでのコードベースで公開されました。

WATR

Trend_CF Trend_CF

現在のトレンドパワーと方向のシンプルに実証するインディケータ。

平滑化された平均足 平滑化された平均足

標準平均足は、平滑化された価格の時系列を用いて算出されます。

SHI Channel true (NB-channel) SHI Channel true (NB-channel)

SHI_Channel_trueは自動的にチャート上にBarishpolts動的移動チャネルを示します。

3LineBreak 3LineBreak

強気トレンドを青、弱気トレンドを赤で描画するインディケーターです。