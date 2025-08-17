거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
현재 추세의 방향을 명확하게 보여주는 간단한 추세 지표입니다. 브레이크아웃 트레이딩 시스템에서 사용할 수 있습니다. 이 버전의 인디케이터에서는 추세 방향의 변화를 나타내는 신호색 점이 추가되었습니다.
이 인디케이터는 MQL4에서 처음 구현되었으며 2007.05.03. 에 mql4.com의 코드베이스에 게시되었습니다.
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/483
Trend_CF
현재 추세의 강도와 방향을 보여주는 간단하고 명확한 지표입니다.JFatlAcceleration
현재 추세의 가속도를 측정하는 데는 JFatlAcceleration 지표가 사용됩니다.
Profit labels for closed trades (deals)
전략 테스터에도 표시되는 거래(체결된 거래)에 수익 레이블 만들기평균 범위
가격 움직임의 평균에 따라 목표 수준을 결정하는 지표입니다.