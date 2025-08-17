현재 추세의 방향을 명확하게 보여주는 간단한 추세 지표입니다. 브레이크아웃 트레이딩 시스템에서 사용할 수 있습니다. 이 버전의 인디케이터에서는 추세 방향의 변화를 나타내는 신호색 점이 추가되었습니다.

이 인디케이터는 MQL4에서 처음 구현되었으며 2007.05.03. 에 mql4.com의 코드베이스에 게시되었습니다.