Эта функция выполняет основную логику открытия сделки. Она рассчитывает цену открытия, уровни тейк-профита и стоп-лосса на основе информации о символе и параметров, предоставленных пользователем. Подготовьте торговый запрос (MqlTradeRequest) с необходимой информацией, такой как символ, объем, тип ордера, проскальзывание, комментарий, магическое число и т. д. Вызовите функцию OrderSend для отправки торгового запроса и получения результата. Функция SetTypeFillingBySymbol: определяет тип исполнения ордера (Fill или Cancel, Immediate или Cancel или Return) в соответствии с политикой исполнения символа. Функция GetMinTradeLevel: рассчитывает минимальный уровень торговли на основе уровня заморозки и уровня стопа символа. Корректирует минимальный уровень, чтобы он находился в определенных пределах, и возвращает результат.

Современный индикатор, отображающий ежедневную торговую статистику прямо на графике MT5. Отслеживайте свои торговые показатели с помощью красивой панели с плоским дизайном, на которой отображаются лоты, количество ордеров и прибыль/убыток за каждый день.