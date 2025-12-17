Ставь лайки и следи за новостями
Fair Value Gap - индикатор для MetaTrader 5
Разрывы справедливой стоимости используются в концепции умных денег ICT, когда существует дисбаланс в 1 пункт или более между максимумом 1-й свечи и минимумом 3-й свечи в бычьем случае и минимумом 1-й свечи и максимумом 3-й свечи в медвежьем случае.
Вы можете настроить цвета FVG в настройках индикатора
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/48116
