Индикаторы

Fair Value Gap - индикатор для MetaTrader 5

Rajesh Kumar Nait
Просмотров:
165
Рейтинг:
(15)
Опубликован:
Загрузить ZIP
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Разрывы справедливой стоимости используются в концепции умных денег ICT, когда существует дисбаланс в 1 пункт или более между максимумом 1-й свечи и минимумом 3-й свечи в бычьем случае и минимумом 1-й свечи и максимумом 3-й свечи в медвежьем случае.

Вы можете настроить цвета FVG в настройках индикатора


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/48116

